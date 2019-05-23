托瑞斯本季對金鶯第4度雙響砲　對戰20安10發是全壘打

▲托瑞斯（Gleyber Torres）本季第4度對金鶯雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

不愧是新一代「打鳥專家」，年僅22歲游擊手托瑞斯（Gleyber Torres）23日對金鶯單場雙響砲，開季還不到一半就達成本季第4度對金鶯單場雙響砲，大聯盟歷史第4人、1955年以來第1人，幫助洋基7比5拿下近11場的第9勝，穩居美聯東區龍頭。

洋基作客金鶯四連戰第3場，托瑞斯又繳出單場雙響砲，3場比賽下來敲出7支安打有4支是全壘打，加上4月4日、5月15日兩場對金鶯的比賽，開季將近2個月的時間就達成，單季對單一球隊4場複數全壘打紀錄。

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歷史上其他3人為1947年金納（Ralph Kiner）對波士頓勇士（亞特蘭大勇士前身）、1951年詹尼爾（Gus Zernial）對聖路易布朗斯（巴爾迪摩金鶯前身）以及1955年席維斯（Roy Sievers）對堪薩斯運動家（奧克蘭運動家前身）。托瑞斯睽違64年再次達成此紀錄，金鶯則是隊史第2次成苦主。

Gleyber Torres synchronized homers: GARY THORNE EDITION pic.twitter.com/5fSEbnpA4n — Hoodie Gleyber (@HoodieGleyber) May 23, 2019

托瑞斯同時也是歷史第16位單季對金鶯10轟以上殺手，金鶯在1954年搬遷巴爾迪摩後只有過3次，前面兩次分別為2018年紅襪馬丁尼茲（J.D. Martinez）、2017年洋基「法官」喬志（Aaron Judge），都是在近2年發生。

托瑞斯本季一共擊出12發全壘打，其中10發是來自金鶯，「打鳥專家」封號當之無愧，10發之中的7支是在金鶯主場金鶯公園（Oriole Park at Camden Yards）所擊出，只要在3轟就能追平歷史單一球季單一客場最多全壘打紀錄。同時托瑞斯也是歷史第一位開季前12發全壘打，10發集中在單一球隊紀錄。本季對金鶯擊出20安有10發是全壘打，也就是說托瑞斯對金鶯每擊出2安就有一支是全壘打。