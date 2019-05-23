玉山盃／潘文輝丟5.2局無安打　新北市7比0輕取台南市

▲新北市先發潘文輝飆生涯最速150公里，演出5.2局無安打比賽。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／羅東報導

玉山盃青棒賽23日於羅東棒球場上演新北市對戰台南市，新北市先發潘文輝丟出5.2局無安打比賽，飆生涯最速150公里，接替登板的林昱珉和曾宥叡合計僅被敲1安，徹底封鎖台南市，在自家打線適時發揮下，終場新北市7比0擊退台南市，拿下預賽2連勝。

來自穀保家商先發潘文輝丟出5.2局無安打比賽，僅因隊友失誤被對手站上壘包，不過總教練周宗志基於未來比賽考量，將僅投65球的他提前換下場，「考量後天還有比賽，所以決定讓他先下來。」

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此戰潘文輝最快球速來到150公里，寫下個人新高，在退場前周宗志讓他盡情催球速，「5局上場前我就告訴他全部配直球，希望他能展現出最好的速度。」他的剛猛速球別說是打出內野，打者連掌握球心都很困難，主投5.2局丟出7次三振。

新北市全場動員3名潘文輝、林昱珉和曾宥叡高一投手，合計30個打席數僅被擊出1支安打、送出14次三振。周宗志提到，「賽前就設定讓這3名高一投手登板，希望藉由玉山盃比賽學習成長。」

▲新北市投手林昱珉3.1局僅被敲1安飆出6K。（圖／記者路皓惟攝）



本場新北市於3局上率先發動攻勢，蔡佳諺、何恆佑接連安打攻佔一、三壘，捕手陳杏嘉抓盜壘傳二壘發生暴傳失誤，新北市先馳得點。林岳谷二壘安打再下一城，接著林辰勳三壘方向安打帶1分打點，打退先發王泓勛。接替登板的張晋恩連丟兩保送再奉送1分，新北市取得4比0領先。

沈寂4局未得分的新北市，8局上靠許元泰、劉予承接連安打，林吳晉瑋獲得保送形成滿壘，何恆佑右外野方向安打打回2分，接著林岳谷高飛犧牲打帶1分打點，擴大至7分領先，最後半局曾宥叡關門，幫助新北市拿下預賽第2場勝利。

自3局得4分後，中間連續4個半局幾度上壘都沒有得分，周宗志賽後集合全隊耳提面命一番，他說：「今天攻擊串連不是很好，前4局打7支安打，到第8局只有8支安打，所以特別提醒球員過程中不要鬆懈。」

新北市首戰8局提前以10比0擊敗宜蘭市，今日再以7比0打敗台南市，目前取得預賽2連勝。

▲新北市開路先鋒何恆佑繳出猛打賞。（圖／記者路皓惟攝）



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