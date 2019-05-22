蘇迪曼盃／中華隊2比3遭南韓逆轉　分組第二晉級8強

▲蘇迪曼盃,中華羽球隊, 戴資穎 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽22日持續進行小組賽，中華隊對上南韓隊，第2點女單世界球后戴資穎意外敗給17歲天才少女安世英，第3點男單周天成拿下先聽牌，不過女雙和混雙沒能守住，最終中華隊以2比3總點數遭到南韓逆轉，不過仍以小組第二晉級八強。

中華隊確定已經晉級八強，對上南韓要爭取小組第一，本戰第1點男雙排出李洋／王齊麟對上催率圭／徐承宰、第2點女單排出世界球后戴資穎，對上安世英、第3點男單為一哥周天成對上李東根、第4點女雙張淨惠／楊景惇對上張藝娜／孔熙容、第5點混雙則是曾敏豪／謝佩珊對上世界排名12的徐承宰／蔡侑玎。

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第1點男雙李洋／王齊麟打得相當順手，雖然雙方都出現幾次的發球犯規，「麟洋配」兩局都在領先，南韓多次攻擊找向李洋，南韓先回擊掛網加上失誤，麟洋配第二局一度以7分領先，王齊麟重扣得分、李洋拿下賽末點，最終以21：13直落二勝出，拿下第1點。

第2點女單戴資穎對上安世英，首局戴資穎直線攻擊再殺球3：0，戴資穎掛網、安世英出界，戴資穎以21：14拿下，第二局失誤增多對角調動讓安世英掛網，落後4分追至一分差還是以18：21讓出，決勝局更是一度以10分落後，連續化解4個賽末點，最終戴資穎16：21遭到逆轉落敗。

▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 周天成 。（圖／CFP）

第3點男單周天成對上李東根，第一局周天成反攻拉開6分差，李東根連拿4分追近，不過天成21：12，僅花22分鐘收下首局，第二局周天成網前調動讓李東根回擊出界，雙方12平，周天成直線攻擊連拿5分，以21：17拿下勝利，振臂歡呼，中華隊先拿2點聽牌。

第4點女雙張淨惠／楊景惇對上張藝娜／孔熙容，第一局中華隊就處於落後，以13：21讓出，第二局雙方陷入纏鬥，14平之後被對手連拿6分拉開差距以15：21遭到直落二。

第5點混雙則是曾敏豪／謝沛珊對上世界排名12的徐承宰／蔡侑玎，首局頻遭對手拉開差距，以10：21讓出，第二局中華隊從落後5分追起，三度領先可惜未能翻轉比數，再以18：21讓出比賽。

中華隊最終以總點數2比3不敵南韓隊，在第一檔次C組以第二位晉級八強，雖然未能拿下本場勝利，不過確定拿下晉級八強門票，接下來將有機會碰上日本、泰國、大陸等強隊。

▼「麟洋配」王齊麟／李洋。（圖／牧德科技提供）