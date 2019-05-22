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最佳新秀陣容出爐　1984賽季後再次前5順位菜鳥皆入選

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▲最佳新秀陣容。（圖／翻攝自NBA推特）

▲最佳新秀陣容。（圖／翻攝自NBA推特）

記者張曜麟／綜合報導

2018賽季逐漸進入尾聲，在22日NBA官網公布了本季最佳新秀陣容，其中本季最受矚目的兩名菜鳥唐西奇(Luka Doncic)以及楊恩(Trae Young)都是以全票入選，而本季狀元郎艾頓(Deandre Ayton)則是95票排第3，此外本季的最佳新秀陣容，5人剛好都是本季的選秀前5順位，這也是自1984賽季後第1次出現這樣的情況。

本季最佳新秀陣容入選為獨行俠的唐西奇(100票)、老鷹楊恩(100票)、太陽艾頓(95票)、灰熊傑克森(Jaren Jackson Jr.)(60票)、國王巴格利(Marvin Bagley III)(56票)。

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本季唐西奇與楊恩兩人互換東家後，雙方的競爭也成為外界關注焦點，唐西奇在上半季用他全面的身手在聯盟掀起巨大旋風，場均可以攻下21.2分、7.8籃板、6助攻，更成為獨行俠未來的核心，風采完全壓過楊恩，不過到了賽季中後段，楊恩也迎來爆發，效率大幅提升反倒唐西奇卻發揮不佳，楊恩場均則能繳出19.1分、3.7籃板、8.1助攻，這也讓最佳新秀的獎項有了些懸念。

另外身為本季狀元，艾頓的表現雖然不及唐西奇以及楊恩搶眼，但場均依舊繳出16.3分、10.3籃板的雙十數據，同時也是太陽未來的重要支柱，傑克森場均則有13.8分、4.7籃板、1.4阻攻；巴格利則是可以攻下14.9分、7.6籃板、1助攻。

值得一提的是，在去年的選秀上，艾頓是狀元，巴格利是榜眼，唐西奇為探花，傑克森為第4順位，楊恩則是第5順位，這也是自1984賽季之後，再有前5順位全部入選最佳新秀陣容，當時入選的5人則是歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)、包威(Sam Bowie)、喬丹(Michael Jordan)、帕金斯(Sam Perkins)、巴克利(Charles Barkley)。

▲老鷹楊恩，獨行俠唐西奇。（圖／CFP）

▲楊恩，唐西奇兩人皆以全票入選最佳新秀陣容。（圖／CFP）

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