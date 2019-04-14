運動雲

> >

戴維斯終於安打了！　單場3支中止連54打數無安打紀錄

ETtoday運動雲

▲▼金鶯戴維斯（Chris Davis）（圖／達志影像／美聯社）

▲金鶯戴維斯在連續54打數無安打首安終於出爐（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

金鶯戴維斯（Chris Davis）終於打出去了！戴維斯14日在出戰紅襪時5打數猛敲3安貢獻4分打點，此役打點不但是金鶯最多，攻擊指數也恢復到.318，金鶯終場也以9比5擊敗紅襪，戴維斯敲出安打後中止他跨季連續54打數無安打紀錄的難堪紀錄。

●中職看ET，記下直播通關密語到新聞雲App活動欄位填寫，每場抽出一百名獲得百元超商購物金！

請繼續往下閱讀...

戴維斯過去曾有單季53轟的兇猛火力，但他自上季末打擊表現就相當低迷，今年開季至今出賽12場33打數都沒有敲出安打，寫下跨季連續54場數都無安打的難堪紀錄，近期甚至自願降為替補找手感，此役重返先發一壘手位置後就猛敲三安打，不但斬獲全隊最多打點，更中止自己自上季9月就連續54打數都無安打的紀錄。

▲戴維斯此役5打數敲3安貢獻4分打點（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

金鶯首局攻佔滿壘，戴維斯首打席面對紅襪前美聯賽揚投手波瑟羅（Rick Porcello）就鎖定紅中好球將掃出中右外野，帶有兩分打點，轉播單位更大喊「終於結束了！寶貝！戴維斯，不會再對你談這件事了！」金鶯隊友更在休息區高舉雙手歡呼，金鶯以2比0領先紅襪。

▲▼金鶯戴維斯（Chris Davis）（圖／路透）

▲金鶯戴維斯敲出安打（圖／路透）

戴維斯此役打擊表現還沒結束，三局下紅襪雖靠著捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）敲出2分砲將比分扳平，五局金鶯攻佔一、二壘戴維斯再敲出安打，將球送到中外野全壘打牆前帶有一分打點，金鶯以3比2領先。

六局下戴維斯在一、三壘有跑者時擊出二壘滾地球，不僅自己靠著野手選擇站上一壘，三壘隊友也成功回到本壘得分，金鶯一口氣灌進4分以7比2領先，於七局再攻下2分。

戴維斯在八局上還差點將球打成全壘打，球最後落在紅襪主場綠色怪物前，他自己也跑上二壘，金鶯雖於該局未得分，但終場仍9比5擊敗紅襪。

戴維斯此役5打數敲3安，貢獻4分打點且沒被三振，攻擊指數繳出.318成績，他賽後表示，「這段時間我盡量不被打擊影響我的思緒，特別是我這幾天其實自認狀況不錯，雖然前面都沒有打擊成效，但我很高興今天有打出去，而且是真正替球隊做出貢獻。」

▼金鶯戴維斯（圖／達志影像／美聯社）

▲▼金鶯戴維斯（Chris Davis）（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 金鶯戴維斯MLB
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

熱門新聞

新加坡公開賽／戴資穎超神假動作逆轉　山口茜救球不及連倒地

魔術最後4.2秒三分準絕殺暴龍　羅瑞得分掛蛋、林書豪整場被冰

影／蔡奕玄烏龍跑壘！陳傑憲安打變雙殺　黃甘霖：菜鳥

影／兩人對決憋笑　陳冠宇解決王柏融「吐大氣」

籃網羅素砍26分退費城　七六人落後恩比德竟和隊友看手機

中職／領先幾分都不夠！蘇智傑：兄弟團隊精神很恐怖

讀者回應

﻿

最新新聞

1林孟佶拼職棒：哥哥夢想託付給我

2卡森斯生涯首次就後賽就犯滿離場

3伍茲復活！第3輪僅落後2桿並列第2

4火腿主場戰羅德　王柏融續扛5棒

5天使布爾成功滑上二壘後離壘包而去

熱門新聞

1戴資穎超神假動作　山口茜連倒地不及

2魔術4.2秒三分殺死暴龍　豪哥被冰

3影／蔡奕玄烏龍跑壘！陳傑憲安打變雙殺

4都在憋笑　陳冠宇解決大王吐大氣

5羅素砍26分率籃網剋七六人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

胡金龍擊出三壘滾地球，林立發生暴傳，但球一顆星彈回了場內，04/12 Lamigo vs 富邦 ，九局下

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

戴資穎三局再退山口茜　化解5個賽末點闖冠軍戰

中職五大好糗-Ep.1

呱吉首槓柯P！撇藍綠「只談是非」 超水準質詢網讚：政治早該這樣

言承旭、朱孝天合唱F4《流星雨》　道明寺藍色背心再現...網友爆動了！

罹癌網美化療掉髮「照鏡子哭了」 男友溫暖擁入懷：妳是最可愛的！

周興哲現身信義區街頭！　獻唱《怎麼了》全場嗨翻啦

日拍百套！模特妹妹拍照累壞... 親媽「猛踢一腳」網怒：賺錢工具？
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366