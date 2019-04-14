戴維斯終於安打了！　單場3支中止連54打數無安打紀錄

▲金鶯戴維斯在連續54打數無安打首安終於出爐（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

金鶯戴維斯（Chris Davis）終於打出去了！戴維斯14日在出戰紅襪時5打數猛敲3安貢獻4分打點，此役打點不但是金鶯最多，攻擊指數也恢復到.318，金鶯終場也以9比5擊敗紅襪，戴維斯敲出安打後中止他跨季連續54打數無安打紀錄的難堪紀錄。

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戴維斯過去曾有單季53轟的兇猛火力，但他自上季末打擊表現就相當低迷，今年開季至今出賽12場33打數都沒有敲出安打，寫下跨季連續54場數都無安打的難堪紀錄，近期甚至自願降為替補找手感，此役重返先發一壘手位置後就猛敲三安打，不但斬獲全隊最多打點，更中止自己自上季9月就連續54打數都無安打的紀錄。

▲戴維斯此役5打數敲3安貢獻4分打點（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

金鶯首局攻佔滿壘，戴維斯首打席面對紅襪前美聯賽揚投手波瑟羅（Rick Porcello）就鎖定紅中好球將掃出中右外野，帶有兩分打點，轉播單位更大喊「終於結束了！寶貝！戴維斯，不會再對你談這件事了！」金鶯隊友更在休息區高舉雙手歡呼，金鶯以2比0領先紅襪。

▲金鶯戴維斯敲出安打（圖／路透）

戴維斯此役打擊表現還沒結束，三局下紅襪雖靠著捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）敲出2分砲將比分扳平，五局金鶯攻佔一、二壘戴維斯再敲出安打，將球送到中外野全壘打牆前帶有一分打點，金鶯以3比2領先。

六局下戴維斯在一、三壘有跑者時擊出二壘滾地球，不僅自己靠著野手選擇站上一壘，三壘隊友也成功回到本壘得分，金鶯一口氣灌進4分以7比2領先，於七局再攻下2分。

戴維斯在八局上還差點將球打成全壘打，球最後落在紅襪主場綠色怪物前，他自己也跑上二壘，金鶯雖於該局未得分，但終場仍9比5擊敗紅襪。

戴維斯此役5打數敲3安，貢獻4分打點且沒被三振，攻擊指數繳出.318成績，他賽後表示，「這段時間我盡量不被打擊影響我的思緒，特別是我這幾天其實自認狀況不錯，雖然前面都沒有打擊成效，但我很高興今天有打出去，而且是真正替球隊做出貢獻。」

▼金鶯戴維斯（圖／達志影像／美聯社）