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華頓接任國王新教頭！　失業1天馬上又簽4年合約

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▲▼華頓 。（圖／達志影像／美聯社）

▲華頓將擔任國王新主帥 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

本季狀況慘淡的湖人，無緣季後賽後，在昨日華頓(Luke Walton)也正式下台為此負責，不過這名39歲的少帥可說相當搶手，才失業一天，14日就與國王簽下4年的合約，將繼續自身的教練生涯。

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湖人本季迎來詹姆斯(LeBron James)加盟，原先外界都期望他們能重返榮耀，但卻接連遭逢傷病問題以及交易風波，導致軍心渙散也早早沒了季後賽資格。從季初就一直傳出會下台的華頓，在魔術強森(Magic Johnson)辭掉總裁一職後，他也在13日正式下台，為這個失敗的賽季負責。華頓過去執教湖人3個賽季，一共取得98勝148敗的戰績。

但才失業一天，國王就找華頓去面試，而在14日雙方也確定簽了4年合約，華頓將領軍國王到2022賽季。先前國王總管迪瓦茲(Vlade Divac)發出的選擇新教練標準，「我們尋找的新任主帥，最重要就是保持上季的風格，必須打出快節奏、球能快速轉移；球員能互相交流，教練也要信任球隊。」華頓確實也符合國王的需求。

由於華頓才39歲，過去在湖人時期就非常能處理與年輕球員間的關係，現在國王同樣由年輕球員組成，另外，華頓過去曾在勇士擔任過助理教練，也曾在柯爾(Steve Kerr)缺席時代理總教練，而國王的球風，就與勇士非常類似，都是以大量的三分投射以及跑轟為主，這兩點因素就是國王選擇華頓的重要原因。

先前對湖人開除華頓感到失望的柯爾，現在看到華頓有了新工作，也為他感到高興， 「我為華頓感到高興，這一切發生太快，這是個非常棒的機會。國王是一支出色的年輕球隊，雅格(Dave Joerger)過去幾年在那裏做了很棒的工作，為這支球隊打下基礎，對華頓來說，這是非常棒機會。」

▲勇士華頓、柯爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯爾為華頓找到新工作感到高興。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA國王華頓
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