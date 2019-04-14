新加坡公開賽／戴資穎下午1點對決奧原希望　力拼連兩站冠軍

▲戴資穎 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽新加坡公開賽13日進行各項4強賽事，世界球后戴資穎4強賽以三局2比1擊敗日本山口茜，拿下決賽門票後，將要對上直落二擊敗印度頭號女單辛度的日本奧原希望，力拼連追連兩站冠軍。

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剛在馬來西亞公開賽完成女單三連霸的戴資穎，接著參加新加坡公開賽，力拼連兩站冠軍，戴資穎首輪三局擊敗美國華裔張蓓雯，16強直落二大陸陳曉欣，8強賽三局退成池鉉，挺進4強三局上演連續化解5個賽末點，逆轉擊敗山口茜，搶下決賽門票。

另一頭，奧原希望則是輕鬆以直落二擊敗辛度，晉級決賽將對決戴資穎，奧原希望4強賽後也在推特貼文，「有一段時間沒有對上戴資穎，很興奮可以再和他對上，他是現在的世界第一，我會嘗試迎戰並且拿下今年首座冠軍。」

戴資穎和奧原希望過去共交手8次各有4勝，最近一次交手在去年香港公開賽，不過戴資穎因傷退賽，讓奧原希望晉級，再往回推則是在印尼雅加達亞運交手，戴資穎以直落二收下勝利。賽事將在14日下午1點準時開打。

▼ 奧原希望新加坡公開賽4強賽後在推特貼文，期待對上戴資穎 。（圖／翻攝自@nozomi_o11 twitter）