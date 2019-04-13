國中硬聯／排名賽三民邱鑫投打發威　創隊史最佳拚第5

▲國中硬聯，橋頭江石佑。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉縣報導

107學年度國中硬式聯賽5至8名排名賽，花蓮縣三民以9比4擊敗南投縣中興，另一戰高雄市橋頭6比4勝台北市重慶，14日將由三民與橋頭爭取第5名。

三民2局保握中興投手亂流單局6個四死球保送，只用3支安打就攻下6分大局，其中第4棒田楊昇樺還演出單局兩安打，中興3局上靠著何佐三壘安打帶動下追回3分，但馬上在4局下，三民以4支長打狙擊，包含邱鑫、楊志傑二壘安打以及田楊昇樺和林志岳的三壘安打，再添3分奠定勝基。

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邱鑫投打俱佳，先發投5局失4分，拿下勝投，扛第1棒4打席都上壘，敲出3支安打，跑回2分，田楊昇樺也是猛打賞，貢獻2打點。三民過去最佳成績是105學年度第7名，今年有所突破已創下隊史最佳成績，將爭取第5名。

橋頭原以0比3落後，3局下反攻，靠著重慶1保送、1失誤先追回1分，中心打線孔皓宇、胡德義連續安打再追加3分扭轉局勢，最後就以6比4逆轉勝。江石佑先發4局失4分，高志誠後援3局未被敲出任何安打，奪4次三振守住勝利。 14日排名賽由橋頭與三民爭取第5名，中興及重慶爭取第7名。

▲國中硬聯，三民邱鑫。（圖／學生棒聯提供）