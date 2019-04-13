日職／王柏融第2打席吞K　火腿2比0領先

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／綜合報導

日本北海道火腿12日起在主場迎戰千葉羅德海洋，13日進行3連戰第2戰，比賽將於台灣時間下午1時開打。王柏融有機會對決穀保家商畢業學長陳冠宇，也將與前火腿洋砲萊亞德（Brandon Laird）同場較勁，王柏融此役依舊扛第5棒，擔任指定打擊，繼續挑戰首轟。目前4局比完，火腿2比0領先。

「大王」王柏融成為中職首位透過旅外球員制度加盟日職的球員，開季至今逐漸找到攻擊手感，截至今天賽前，目前12場累計49打數敲出14支安打，包括4支二壘安打，打擊率0.286，包辦分打點，目前在安打、打擊率、打點數都排在全隊第2，是日本火腿不可或缺的火力來源。

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此役對戰羅德，火腿首局三上三下，2局下，中田翔右外野飛球出局，王柏融面對羅德先發投手波辛格（Mike Bolsinger）首打席游擊滾地球出局，横尾俊建右外野飛球出局，火腿再度三上三下。

3局下，火腿展開攻勢，本季首度先發出賽的杉谷拳士敲安上壘，中島卓也也擊出左外野安打，大田適時安打，打回2分打點。

4局下，近藤健介三壘滾地球遭刺殺，中田翔游擊飛球出局，王柏融遭到三振，目前2打數無安打。

火腿此役由洋投巴貝多（Johnny Barbato）掛帥先發，前一次出賽是對樂天中繼3局被敲2安，失掉1分承擔敗投，今天對戰羅德為本季首度先發，目前投完4局只被敲2安，沒有失分。