華頓剛失業就有新工作？　國王、騎士有意找接任教頭

▲華頓下台後，國王、騎士都有意找他接任新教頭。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

湖人本季戰績不如預期，華頓也在13日確定下台，雖然洛杉磯不願再與他合作，但這名39歲的年輕教頭可說相當搶手，一與湖人分手後，華頓(Luke Walton)立即就收到了國王的面試邀請，就連騎士也有意找他接任新教頭。

國王本季打出了相當令人驚豔的一季，原先在明星賽前戰績30勝27敗，看似有望重返季後賽，但最終只拿下39勝43敗的戰績，以西區第9的戰績無緣晉級季後賽。本季的失利後，已經是國王連續13季被擋在季後賽大門，儘管他們大幅成長，但管理層已經對主帥雅格(Dave Joerger)失去信心，並在12日將他開除。

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在雅格下台後，國王總管迪瓦茲(Vlade Divac)發出了選擇新教練標準，「我們尋找的新任主帥，最重要就是保持上季的風格，必須打出快節奏、球能快速轉移；球員能互相交流，教練也要信任球隊。」國王隨即也找了在今天下台的華頓面談。

華頓雖然本季帶領湖人表現不如預期，但他在前兩季培養年輕球員相當有一套，跟球員間的關係也非常良好，即便與洛杉磯分手，他仍在聯盟中非常搶手。國王目前情況則非常像過去的紫金軍團，皆由年輕球員為核心組成，另外他們的球風與勇士隊大量投三分及跑轟類似，過去華頓有帶領過勇士的經驗，這勢必也是國王考量他的一大因素。

除了國王之外，在昨日開除總教練的騎士，也有意找華頓來擔任新教頭，因為騎士現在同樣面臨重建，克里夫蘭看中華頓就是因為他善於帶領年輕球員成長。

▲國王隊接下來教練可能士華頓？（圖／達志影像／美聯社）