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華頓確定下台！　湖人新主帥第一人選是魯伊

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▲▼華頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲華頓正式下台。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

湖人本季狀況完全不達外界預期，在先前魔術強森(Magic Johnson)辭去總裁職務後，現在湖人官網也宣布總教練華頓(Luke Walton)正式下台。另外根據《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)指出，湖人接下來新教頭的第一人選，將為前騎士主帥魯伊(Tyronn Lue)。

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本季湖人得到詹姆斯(LeBron James)這名強大戰力，外界原先都預期紫金軍團能重返季後賽，但隨著球隊出現傷兵潮，又整隊陷入交易傳聞，球員間磨合也沒有良好化學反應，導致早早沒了季後賽資格。而本季湖人戰績37勝45敗，排在西區第10，在得到詹姆斯後，也只比去年多出2勝完全相差無幾，身為主帥的華頓，自然背負起重大責任，從季初開始他要被開除的流言就不斷傳出，隨著賽季結束，湖人也正式在13日與他分道揚鑣。

與湖人分開後，華頓也發出聲明表達過去三年對球團的感謝，「我要感謝巴斯(Jeanie Buss)以及巴斯家族給了我這次機會來執教湖人。這支球隊以及城市對我和我家人來說，永遠都非常特別。」

過去三年華頓執教湖人一共拿下98勝148敗的戰績，勝率僅為39.8％，儘管前兩季依然沒帶隊進季後賽，但他在帶領年輕球員方面相當有一套，不過本季有著詹姆斯加盟，湖人目標已經非常明顯，就是要衝擊季後賽，現在戰績不盡人意，華頓下台也是外界所預期。

湖人與華頓分手後，也積極在尋找新任教頭，據「沃神」指出，目前洛杉磯已經鎖定了過去在騎士與詹姆斯有合作經驗的魯伊來擔任主帥，另外七六人助教威廉斯(Monty Williams)也是湖人在考慮的對象之一。

▲▼魯伊對進入季後賽十分有把握。（圖／達志影像／美聯社）

▲魯伊將接任湖人主帥？（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人華頓魯伊
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