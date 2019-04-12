運動雲

> >

「戴維斯」表現天差地遠　運動家戴維斯連2天雙響

ETtoday運動雲

▲▼戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲運動家戴維斯連2戰上演雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

金鶯主場與運動家進行4連戰，12日是雙方交手的最終戰，戴維斯敲出雙響砲，不過是運動家的戴維斯（Khris Davis），而金鶯隊的戴維斯（Chris Davis）此戰依舊是3支0，終場運動家靠著戴維斯的雙響砲以8比5擊敗金鶯。

●中職看ET，記下直播通關密語到新聞雲App活動欄位填寫，每場抽出一百名獲得百元超商購物金！

請繼續往下閱讀...

運動家戴維斯在這個與金鶯的4連戰中，繳出19支7，包括連兩天轟出雙響砲，總計7分打點。另一個金鶯戴維斯在這個系列賽則是天差地遠的9支0。運動家在這個系列賽中也火力全開，4場得分差35比22，最終運動家也以3連勝終結金鶯。

運動家戴維斯在這個系列賽中進補4轟，目前以9轟獨走全壘打排行榜，17分打點也排名美聯第二。戴維斯在過去3個賽季，年年轟出40發以上的全壘打，去年更是一舉以48轟成為美聯全壘打王，並且在上季達成生涯200轟的里程碑。

▲▼戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲金鶯戴維斯已經很久不知道敲安的滋味。（圖／達志影像／美聯社）

 金鶯戴維斯也曾經在2013、15兩個賽季拿下美聯全壘打王，不過近幾年嚴重退化，原本就不高的打擊率更是直線下滑，本季已經連續37個打席、32打數沒有出現安打，如果算上去年季末的話，已經跨季連續50個打數沒有出現安打。

關鍵字： MLB金鶯運動家戴維斯Khris DavisChris Davis
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

熱門新聞

中職／葉君璋接味全龍總教練、張泰山當教練　下周公布合約

中職／戴培峰升一軍！古久保：打這麼爛還上來

美媒痛批陳偉殷：腐爛的水果該丟掉了　馬林魚要做決定

中職／被教練喊暫停嚇到　鄭佳彥：上了一堂外角課

小熊突宣布釋出曾仁和　另尋新東家延續美職生涯

12強棒球賽程公布　中華首戰波多黎各、再對委內瑞拉與日本

讀者回應

﻿

最新新聞

1陳奎儒110欄亞洲第二挑戰亞錦賽奪金

2新加坡賽戴資穎3分鐘連10分虐韓

3陳琥奪第2勝　蘇緯達4安打轟桃猿

412強賽難打　辜仲諒：毒蛇猛獸也怕我們

5高雄陽信女足榮獲全國少年盃亞軍

熱門新聞

1葉君璋接味全龍總教練　下周公布合約

2戴培峰升一軍！古久保：這麼爛還上來

3美媒痛批陳偉殷　腐爛的水果該丟掉了

4被教練暫停嚇到　鄭佳彥：上了一堂課

5曾仁和遭小熊釋出　將另尋新東家

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

中華職棒30年_宣傳片

04_10 統一 vs Lamigo 二局下，楊家維手套發生烏龍，球卡在球擋內不想出來，邱丹順利站上壘包

王威晨盜壘失敗，遭到夾殺，04/11 兄弟 vs 富邦 一局上

04_10 統一 vs Lamigo 六局下，陳晨威掃出中路穿越安打跑回了1分，但朱育賢在回家路上遭到觸殺

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366