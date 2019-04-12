「戴維斯」表現天差地遠　運動家戴維斯連2天雙響

▲運動家戴維斯連2戰上演雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

金鶯主場與運動家進行4連戰，12日是雙方交手的最終戰，戴維斯敲出雙響砲，不過是運動家的戴維斯（Khris Davis），而金鶯隊的戴維斯（Chris Davis）此戰依舊是3支0，終場運動家靠著戴維斯的雙響砲以8比5擊敗金鶯。

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運動家戴維斯在這個與金鶯的4連戰中，繳出19支7，包括連兩天轟出雙響砲，總計7分打點。另一個金鶯戴維斯在這個系列賽則是天差地遠的9支0。運動家在這個系列賽中也火力全開，4場得分差35比22，最終運動家也以3連勝終結金鶯。

運動家戴維斯在這個系列賽中進補4轟，目前以9轟獨走全壘打排行榜，17分打點也排名美聯第二。戴維斯在過去3個賽季，年年轟出40發以上的全壘打，去年更是一舉以48轟成為美聯全壘打王，並且在上季達成生涯200轟的里程碑。

▲金鶯戴維斯已經很久不知道敲安的滋味。（圖／達志影像／美聯社）



金鶯戴維斯也曾經在2013、15兩個賽季拿下美聯全壘打王，不過近幾年嚴重退化，原本就不高的打擊率更是直線下滑，本季已經連續37個打席、32打數沒有出現安打，如果算上去年季末的話，已經跨季連續50個打數沒有出現安打。