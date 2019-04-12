國中硬聯／黃冠倫首局「拆滿壘炸彈」　衛冕軍新明進四強

▲國中硬聯，桃市新明黃勇傳掃三壘安打貢獻1打點。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉縣報導

107學年度國中硬式聯賽，衛冕軍新明八強賽與高雄市橋頭交手，黃冠倫度過首局3保送滿壘危機，一路壓制對手，最終以4比0獲勝，率隊繼續邁向連霸之路。

黃冠倫本屆賽事首度登投手丘，他首局1出局後，投出3保送，包含1次觸身球保送，途中雖然有三振，但還是無法避免滿壘危機，不過教練團相信他，繼續留在場上，最後他讓對手敲出中外野飛球，解除「炸彈」安全下莊。

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▲國中硬聯，桃市新明李勛傑兩安打。（圖／學生棒聯提供）

黃冠倫主投6局，被敲出4支安打，奪4次三振，有3次保送都集中在首局，最後再由林勁豪後援1局，聯手完封橋頭。新明總教練黃湋志表示，「黃冠倫因為投手丘比較硬的關係，放球點有點受到影響，有留投手在牛棚練，畢竟這是輸不得的比賽，但之後他回穩，就繼續投下去，最後一局球路有底點高，整體表現不錯。」

新明打線面對以變化球為主的橋頭先發投手高岳林，把握2局下機會，李俊漢安打，李勛傑接著三掃三壘安打，帶回1分，曾子祐補上安打再下一城，黃勇傳三壘安打貢獻1打點，取得3比0領先。3局上扛第4棒的黃冠倫二壘安打帶動，李俊漢左外野安打再拿保險分。高岳林完投6局，被敲7安打，奪5次三振失4分，有3分責失承擔敗戰。

▲國中硬聯，桃市新明黃冠倫6局無失分奪勝。（圖／學生棒聯提供）

新明向來攻擊表現穩定，不過此戰分數沒有拉開，黃湋志坦言，「已經提醒打者變化球比較多，不過還是揮到壞球，變化球時也沒有帶進來。」黃冠倫表現可圈可點，拿下勝投，打擊也有表現，李勛傑2、3局各1支安打串連也很關鍵。衛冕軍新明四強賽將遭遇台中市中山，黃湋志表示，「對守備有信心，還是要球員臨場表現。」

▲國中硬聯，衛冕軍桃市新明。（圖／學生棒聯提供）