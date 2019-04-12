最高CP值神鞋！Reebok FLOATRIDE ENERGY神力登場

▲跑步女神雷艾美甜美演繹FLOATRIDE ENERGY 時尚運動穿搭，輕盈腳感一穿就知道。（圖／品牌提供）



體育中心／綜合報導

專業運動領導品牌Reebok推出FLOATRIDE ENERGY，搭載全新日本研發製作的緩震中底，提供跑者們絕佳能量回饋與流動跑感，更受到美國專業級慢跑雜誌RUNNER’S WORLD認證，評鑑為2019年適合各種跑步訓練的最佳跑鞋！專業運動服飾SMARTVENT系列以及ACTIVCHILL系列，適合於各項跑步訓練穿著，同步登台亮相。

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▲Gal Gadot的超神力穿搭鞋款讓你能在跑步場域上信心滿滿。（圖／品牌提供）



Reebok邀請雙女神共同演繹FLOATRIDE ENERGY以及專業運動服飾，全球品牌代言人Gal Godot展現FLOATRIDE ENERGY神力穿搭，實著適用於各項跑步訓練的專業運動服飾SMARTVENT系列；而跑步女神雷艾美則穿上超涼感ACTIVCHILL系列運動服飾，甜美演繹FLOATRIDE ENERGY 時尚運動穿搭風格；趕快跟著兩位女神一起展開你的跑步計畫！配備清單還不趕快準備好? 運動穿搭趕快買起來！就是要你越跑越美力！

▲搭載由日本研發製作的FLOATRIDE ENERGY 中底，屬同級跑鞋中採用極高等級ETPU。（圖／品牌提供）



由Reebok全球品牌代言人Gal Gadot完美演繹FLOATRIDE ENERGY跑鞋以及全新SMARTVENT系列服飾； FLOATRIDE ENERGY搭載由日本研發製作的超級中底，讓能量回饋的感受度更高，搭配超透氣且高包覆的鞋面設計，適用於進行各項跑步訓練動作而無後顧之憂，Gal Gadot的超神力穿搭鞋款讓你能在跑步場域上信心滿滿；而Gal Gadot實著的專業運動服飾則搭載SMARTVENT智能編織科技能隨著環境濕度變化自動調整纖維收縮度，增強運動流汗時的衣服透氣效果，符合運動需求的特殊剪裁兼具溫度調節以及舒適性。

▲全新上市的FLOATRIDE ENERGY，不只維持原本的輕量化，更在功能訴求上大躍進。（圖／品牌提供）



Reebok特別邀請到熱愛跑步的雷艾美搶先上腳實著FLOATRIDE ENERGY與ACTIVCHILL系列服裝，Reebok FLOATRIDE ENERGY在雷艾美的各項跑步訓練都提供最優質緩衝性能和卓越的能量回饋，耐磨的全碳橡膠材質大底增加了長跑訓練時的耐磨度以及短跑訓練時的穩定度，運動服飾ACTIVCHILL系列以輕量化結構輔以五角形纖維增加空氣流通，讓跑步女神雷艾美能在維持運動狀態的同時感受舒適的涼感。

▲Gal Gadot的超神力穿搭鞋款讓你能在跑步場域上信心滿滿。（圖／品牌提供）