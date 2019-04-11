JHBL／八強17日紅館開戰　UA打造豪華「冠軍禮盒」

▲ UNDER ARMOUR x JHBL八強決賽賽前記者會。（圖／記者黃克翔攝）

體育中心／綜合報導

自3月籃球瘋為學生籃球季開啟了序章，JHBL要再造一波4月的籃球狂潮。國中籃球殿堂八強決賽將在4月17日至21日於臺北市立體育館熱烈開打，UNDER ARMOUR持續於107學年度全面贊助賽事，與脫穎而出的男女子八強球隊共同「戰在起點」，在特別為運動員打造的舞台上，拼盡全力爭取團隊及個人的最高榮譽。

在支持少年運動員的同時，UNDER ARMOUR也規劃了全方位的系列應援活動，包含北、中、南三地應援門市的打卡活動，以及官方活動頁面加油贈獎活動和決賽現場的系列活動，11日賽前記者會現場特別移師到全新改裝的UA八德門市舉辦，以嶄新JHBL應援店概念，期盼號召全台熱愛籃球的民眾替JHBL國中籃球聯賽加油，在接下來的日子UA八德門市也將針對年輕學子推出更多運動裝備，一起支持集氣台灣未來明日之星。

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國中籃球是許多球員們最重要的籃壇起點，去年在板橋體育館讓我們見識到了國中生們對籃球最純粹的熱愛，以及對求勝最動人的意志力，而今年更恰逢JHBL國中籃球聯賽的30週年，其中大倫國中男籃、七賢國中女籃、及懷生國中女籃30年來全勤參與。在籃球選手們第一個登場的舞台上，除了期許球員們在籃球的起點不僅要拼盡全力，更要肩負起傳承的使命，在傳承的起點和培養球員觀念技術的重要時期，爭取團隊和個人榮耀，並讓對熱愛籃球的心持續發光發熱。

秉持「讓運動者更強」的品牌理念，UNDER ARMOUR積極投入台灣基層籃運的培育計畫，期盼透過與JHBL的攜手合作共同耕耘籃壇新血，除了於JHBL球季提供隊伍專屬球衣與專業裝備成為球員的最佳後盾外，也特別為今年賽季設計冠軍禮盒，將象徵青春熱血、勇氣與榮譽的元素融入其中，致敬年輕球員為團隊奮戰的態度決心，以及分享奪冠王者的喜悅及榮耀。

▲UA將象徵青春熱血、勇氣與榮譽的元素融入冠軍禮盒。（圖／孟橙策略行銷提供）

此外，自去年起始，個人獎項的設置包含男女MVP、籃板王后、助攻王后、抄截王后、阻攻王后等，讓球員們不僅在凝聚向心力追求團體榮譽的同時，更增加個人閃耀的舞台機會，記者會現場也同步邀請各校代表選手，與大家分享奪取獎項的意志、訓練態度及運動家精神，用青春血淚譜出榮譽的籃球夢想篇章。

UNDER ARMOUR規劃一系列網路與實體球迷應援活動，包含北、中、南三地應援門市打卡活動、官方活動頁面加油贈獎活動，與決賽現場的球迷應援系列活動，掀起齊心熱血風潮，一同集氣力挺籃壇明日之星。