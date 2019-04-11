新加坡公開賽／林丹首局14分鐘退賽再首輪遊　傳不滿被誤判





▲ 2019馬來西亞公開賽,林丹 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽新加坡公開賽10日進行男女單等各項正賽，其中男單部分，大陸超級丹林丹剛拿下馬來西亞公開賽冠軍，本站首輪遭遇前丹麥球王安賽龍(Viktor Axelsen)，卻在首局13：20落後時突然宣布棄賽，也引發外界討論。

林丹去年拿下全英賽的亞軍後，遭遇九次的首輪淘汰，今年初則是拿下泰國大師賽的亞軍，已經35歲的他仍力拼明年東京奧運資格，今年遭遇兩次首輪淘汰後，終於在馬來西亞公開賽奪下今年首冠，不過在本站面對安賽龍，首局原先領先，卻遭對手連拿9分。

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戰至13：20，安賽龍出現局點時，林丹卻突然選擇退賽，賽後BWF提到，「林丹腿部不適，不過也有說法是，林丹對司線裁判判罰不滿後退賽，對此安賽龍受訪時則說，如果是受傷，希望他能盡快恢復，但如果不是，會對這運動感到失望。」

裁判最後給出了林丹扭傷腳踝的說法，首局僅進行了14分鐘棄賽，林丹今年三度首輪淘汰，不過卻有現場觀眾貼文，指稱林丹兩次被誤判，似乎不滿裁判的判定，直接不想打才退賽。不過如果林丹真因為不滿判決退賽，很可能面臨BWF處罰。