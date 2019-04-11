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台灣國腳、日本U23代表入陣　台中FUTURO盼建金字塔青訓

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▲▼ 企甲,台中FUTURO 。（圖／台中FUTURO提供）

▲企甲,台中FUTURO 。（圖／台中FUTURO提供，下同）

記者謝孟儒／台北報導

第三屆台灣企業甲級足球聯賽與台灣木蘭足球聯賽將於13日、14日開踢，其中企業甲級共有8支球隊，包括重打資格賽的銘傳大學，以及首次挑戰的台中FUTURO，台中FUTURO陣中包括國腳資歷的選手如陳昭安、李茂等人，也希望能夠拼出佳績。

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台中FUTURO積極網羅人才，除了3月對索羅門群島友誼賽中，就有8位國腳來自陣中外，近日也找來日籍球員一柳夢吾，一柳夢吾曾經踢過J1仙台維加塔(Vegalta Sendai)、J2東京日視1969(Tokyo Verdy)、鳥栖砂岩(Sagan Tosu)、J3琉球FC，更曾入選日本U17、U20、U23經歷。

▼ 洪子貴（左一）、李祥偉（左三）。

▲▼ 企甲,台中FUTURO ,洪子貴,李祥偉 。（圖／台中FUTURO提供）

教練莊明諺提到，「主要是日本管理階層和日本球會有些交流去談的，和一柳夢吾同輩的就是本田圭佑，來台原因除了日本競爭激烈，一柳也希望來台灣，來台中做一些踢球之外，可以幫助台中足球進步的地方。」

莊明諺表示，「感謝國家隊總教練賞識，不過我們也不是只等代表隊，而是在自己球隊訓練加強，希望朝著職業選手模式邁進。」台中FUTURO除了成年隊伍之外，在小朋友培訓上已有三年多，教法類似日本模式，少對孩子發號施令，而是讓他們有基礎思考的空間。

「台中FUTURO也想做台灣的金字塔。」莊明諺提到，「如果成人可以做供輸、小朋友看大哥哥有機會可以上去、出去國外，沒辦法出國的，留在球隊或當教練，希望做屬於自己的青訓系統，進而去影響其他的球隊，盡量去做我們能做的，建立自己的模式。」

▼ 企甲、木蘭足球聯賽聯合開賽記者會 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲▼ 台灣企甲、木蘭足球聯賽聯合開賽記者會 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 台中FUTURO
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