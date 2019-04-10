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日職／勝利安打英雄訪問　王柏融：只想擊到球就好

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▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰,日本火腿鬥士,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝

記者歐建智／綜合報導

日本火腿台灣野手「大王」王柏融10日對戰軟銀鷹，延長賽11局上打出超前致勝的勝利打點安打，賽後獲得英雄訪問，這是王柏融第3次英雄訪問，客場第一次，他說：「當下只想送二壘跑者回來，沒有多餘想法。」

延長賽11局上，火腿西川遙輝被保送，大田泰示打出三壘方向內野安打，三壘手再暴傳二壘，西川遙輝跑到三壘，近藤健介打成右外野飛球，上林誠司接到傳本壘觸殺西川遙輝，中田翔被保送占一、二壘，王柏融敲出右外野安打，送回大田泰示跑回致勝分。

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火腿最後以1分險勝軟銀，賽後鏡頭都在王柏融身上，王柏融一直笑個不停，洋將、隊友都跑去跟他擊掌，王柏融是勝利打點，當然獲得賽後英雄訪問。

王柏融說：「當下因為二壘有跑者，想把二壘跑者送回來，2好球了只想擊到球就好。只想把跑者送回來，沒有多餘想法。」

當王柏融打出超前安時，火腿休息室一陣大叫，西川遙輝如釋重負，王柏融說：「看到休息室都很開心，我自己也很開心，能夠把球隊拿下超前的1分。」

對於自己的狀況，王柏融表示，「相信慢慢適應了，球季很長，希望可以多吸收一點對戰經驗。謝謝到場的球迷，我們會努力一直往前走，拿下勝利。」

關鍵字： 日職王柏融
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