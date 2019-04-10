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國中硬聯／劉秉豐投打俱佳　恆春隊史首闖16強

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▲▼ 恆春國中青少棒劉秉豐 。（圖／記者洪偵源攝）

▲劉秉豐。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／嘉義報導

屏東縣恆春國中上屆連地區資格賽都沒能闖過，本屆卻創隊史新猷，10日38強淘汰賽面對彰化縣彰化藝中，靠著劉秉豐投打俱佳助威下，以7比3擊敗對手，隊史首度打進16強。

恆春過去都在地區資格賽與軟式組努力，3年前軟式打進全國賽後，開始積極挑戰硬式組，教頭郭祖岑也是3年前到任，直言球隊第一次闖過預賽，接下來都是走一步算一步。

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此戰恆春先發投手馬許晧狀況不穩定，投2又3分之2局退場，由劉秉豐救援，3局投球只被打1支安打，有5次三振，雖有4次保送但未失分。

恆春1局下就首開攻勢打下2分，2局下再添1分，彰藝3局上反撲，一、二壘有人局面下，劉宇軒二壘安打追回1分，雖一度滿壘情況下被雙殺，但高冠群掃出2分打點安打，3比3追平比數。

彰藝所得這3分，都算在馬許晧的責失分，而彰藝6局上最後進攻機會，一度站上一、三壘，劉秉豐先三振曾敲長打的劉宇軒，再讓施凱崴本壘後方飛球接殺，然後賞給邱東照再見三振。

劉秉豐在球隊被追平後，3局下壘上有兩名隊友下，掃出2分打點安打，又再度讓恆春取得超前，加上之後投球壓制對手，順利幫球隊締造隊史在國中聯賽硬式組最佳成績。

關鍵字： 國中硬聯恆春國中劉秉豐
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