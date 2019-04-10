中職／統一獅聯名超人力霸王　限量商品12日首賣



▲統一獅隊與超人力霸王推出聯名球員卡以及球衣鑰匙圈。（圖／統一球團提供）

體育中心／綜合報導

統一7-ELEVEn獅4月13、14日連續兩天於台南棒球場，舉辦「2019統一獅 Ｘ 超人力霸王英雄」聯名主題日，2018年統一獅穿著超人力霸王主題球衣，展現威猛戰力及成績，四場賽事拿下勝利，場場賽事逆轉勝，其中兩場賽事分別為再見安打及再見全壘打，並在2018.10.7締造完全比賽最高殊榮成績，獅隊選手穿著超人力霸王球衣威力無法擋，2019.4.13-14連續兩場主場賽事，獅隊將再次穿上超人力霸王主題球衣出賽，期待能創造許多榮耀紀錄。

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除了超人力霸王球衣，今年度統一獅Ｘ超人力霸王聯名主題商品，也推出新的角色設計，推出聯名系列商品，其中包括Ｔ恤、帽子、毛巾、徽章別針組、運動束口後背袋、聯名角色抱枕、聯名角色及選手球員卡等多樣商品，將在4月13日週六中午起於台南棒球場萊恩酷及統一獅官方購物商城同步開賣。

慶祝超人力霸王聯名球衣勝率百分百，凝聚全勝氣勢，邀請球迷穿著超人力霸王聯名主題球衣進場為獅子軍聲援，4月12到14日期間，至萊恩酷商品部，推出超人力霸王球衣全勝優惠，活動期間內現場單筆消費滿千（結帳金額），將可以享受超值全勝優惠價「1500元」，加價購買超人力霸王球衣，每場數量有限售完為止，立馬節省千元。

本次聯名商品超人力霸王球衣扭蛋，共推出15位選手，其中包括陳鏞基、陳傑憲、蘇智傑、潘武雄、潘威倫、陳重羽、邱浩鈞、施子謙、郭阜林、陳韻文、高國慶、鄭鎧文、楊家維、林祐樂及林祖傑，總數3750個，將自4/12～4/14每日限量販售，售完為止。

除了超人力霸王球衣扭蛋外，值得讓球迷收藏的就是本系列統一獅Ｘ超人力霸王英雄聯名主題球員卡，將推出24款，其中每位選手都有搭配超人力霸王不同角色，絕對值得球迷搶先收藏，每包80元，內含5張，隨機搭配，其中，也特別準備240張，統一獅選手親筆簽名球員卡，隨機搭配，歡迎球迷一起來收藏。