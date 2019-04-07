中職／富邦人壽攜手悍將　百萬助學金鼓勵學童



▲富邦人壽攜手富邦悍將捐助學金鼓勵弱勢學童。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

富邦人壽攜手富邦悍將一起「用愛心做朋友」，2018年球季期間富邦悍將於新莊主場總計拿下303分，悍將球員打出精彩好球，富邦人壽同樣以行動力挺，共捐助新台幣218.16萬元予富邦慈善基金會的「用愛心做朋友專案」，做為弱勢學童一年助學金，並由富邦金控董事長蔡明興親自出席代表捐贈，此筆助學金將可幫助303位新北地區青少年學生。

為幫助國內家庭經濟困難及高風險家庭的學生，富邦慈善基金會自2002年起設立「用愛心做朋友」助學專案，讓學子無須擔心學費或營養午餐費等問題，在求學過程中免於經濟困境，順利且安心完成學業，並開創成長與茁壯機會，16年來結合學校及大眾的力量共資助超過21萬人次的弱勢青少年。

富邦人壽以「友善好鄰居」為在地經營目標，與認養新莊棒球場長達十年的富邦悍將隊共同協助新北市當地需要幫助的孩子們，陪同弱勢學童在成長道路上，大步邁出更多正向能量的足跡，期待公益助學金能延續球場上奮戰不懈的運動家精神，鼓勵弱勢青少年擁抱正向的力量大步邁前，朝自己的目標與理想前進，讓莘莘學子深刻感染棒球場上永不放棄的生命韌性。

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不僅關懷青少年學童議題，富邦人壽更關注台灣高齡社會，以「青銀共好」連結年輕世代與高齡長者，建立跨世代交流平台，營造世代共好的社會氛圍。另一方面，「全球失智時鐘」速度加劇，每三秒鐘就有一個人罹患失智症，台灣則平均每40分鐘就新增一名病患，面對迫在眉睫的失智議題，富邦人壽首創「醫師確診送手鍊」模式，由第一線的醫療人員立即發送尋獲率高達100%的失智協尋手鍊，更擴大關懷新手失智家庭，提供新手照護者專業知識，以及身心紓壓喘息技巧等支持能量，進而提高大眾對失智症的病識感。

富邦人壽深植永續經營精神於企業文化中，持續推動「富邦金控永續經營(ESG)願景工程」，並以品牌精神「正向的力量」為核心，聚焦於領航投資、驅動創新、在地實踐、當責授信及正向關懷五大策略，捐助公益關懷即為致力落實「正向關懷」與「在地實踐」策略，透過結合金融業核心職能，推廣多元、創新的行動方案。富邦金控面對永續經營的藍圖，手握金融影響力的畫筆，揮灑正向力量的色彩，致力為台灣社會帶來更美好的明天。