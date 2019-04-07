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中職／羅里奇較勁伍鐸　運彩看好統一勝富邦

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▲▼0323 中華職棒30年開幕戰-桃猿VS統一-羅里奇。（圖／記者黃克翔攝）
▲羅里奇。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將7日下午2點在新莊主場與統一7-ELEVEn獅隊進行本周3連戰最終場，雙方上演洋投對決，富邦伍鐸本周投1休4上陣，對上統一羅里奇（Josh Roenicke），運動彩券開盤統一讓富邦1.5分，大小開9.5分。

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遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率統一7-ELEVEn獅1.60、富邦悍將賠率1.90、讓分賠率開出統一7-ELEVEn獅讓1.5分賠率1.95，富邦悍將受讓1.5分，賠率1.55、大小分開出9.5分，大分賠率1.85，小分賠率1.65、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

伍鐸本季2場先發，拿到1勝1敗，12局被敲14安，包括3支全壘打，5三振，1次觸身球，防禦率5.25，WHIP值1.17，今年遇過統一1場，先發6局被敲7安，包含2支全壘打，2三振，失4分，3分自責分，吞敗。

羅里奇本季2場先發，吞1敗，10.2局被敲12安，包括1支全壘打，6三振，5次四死球，防禦率3.38，WHIP值1.50，今天是本季首度遭遇富邦，去年碰過富邦7場，取得4勝2敗，對戰防禦率3.32，對戰被打擊率0.226，曾被陳品捷、林益全、胡金龍敲過全壘打。

關鍵字： 中華職棒統一7-ELEVEn獅富邦悍將羅里奇伍鐸運彩
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