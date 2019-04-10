新加坡公開賽／戴資穎下午3點20分首戰張蓓雯　周天成碰泰國

▲2019馬來西亞公開賽,戴資穎 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽新加坡公開賽10日進行男女單等各項正賽，其中世界球后戴資穎首輪將要對上美國華裔張蓓雯、男單一哥周天成本站力拼衛冕，首輪則是對上從資格賽打上來的泰國達農沙（Tanongsak SAENSOMBOONSUK）。

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剛在馬來西亞公開賽完成女單三連霸的戴資穎，接著參加新加坡公開賽，力拼連兩站冠軍，首戰對手是目前世界排名11的張蓓雯，雙方交手8次，戴資穎近期6勝近期則是5連勝，如果順利挺進，8強賽有機會對上南韓成池鉉，4強則可能碰上山口茜或泰國的伊瑟儂(Ratchanok Intanon)。預計10日下午3點20分出賽。

另一名女單好手江穎麗，首輪則是對上大陸蔡炎炎。

周天成今年在德國公開賽輸給日本西本拳太，四強止步、3月的全英公開賽首輪敗給大陸黃宇翔，首輪止步、馬來西亞公開賽首輪遭到大陸超級丹林丹逆轉，首輪出局，本站力拼衛冕，首輪則對上目前排名60的達農沙，雙方交手6次3勝，且周天成近期3連勝。

周天成如果順利晉級可能對上南韓李東根，4強可能對上大陸的諶龍或是印尼的金廷(Anthony Sinisuka Ginting)。預計10日下午3點20分出賽。

另外男單好手王子維也有參賽，首輪就將對上金廷，雙方交手4次各有2勝，最近一次交手在去年韓國公開賽，王子維遭到直落二。預計10日下午2點出賽。

混雙部分，盧敬堯／李佳馨從資格賽打起，前一日順利以兩個21：16順利挺進正賽，首輪將要對上印度組合。

▼ 周天成 。（圖／CFP）