運動雲

> >

新加坡公開賽／戴資穎下午3點20分首戰張蓓雯　周天成碰泰國

ETtoday運動雲

▲▼2019馬來西亞公開賽,戴資穎 。（圖／CFP）

▲2019馬來西亞公開賽,戴資穎 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽新加坡公開賽10日進行男女單等各項正賽，其中世界球后戴資穎首輪將要對上美國華裔張蓓雯、男單一哥周天成本站力拼衛冕，首輪則是對上從資格賽打上來的泰國達農沙（Tanongsak SAENSOMBOONSUK）。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

剛在馬來西亞公開賽完成女單三連霸的戴資穎，接著參加新加坡公開賽，力拼連兩站冠軍，首戰對手是目前世界排名11的張蓓雯，雙方交手8次，戴資穎近期6勝近期則是5連勝，如果順利挺進，8強賽有機會對上南韓成池鉉，4強則可能碰上山口茜或泰國的伊瑟儂(Ratchanok Intanon)。預計10日下午3點20分出賽。

另一名女單好手江穎麗，首輪則是對上大陸蔡炎炎。

周天成今年在德國公開賽輸給日本西本拳太，四強止步、3月的全英公開賽首輪敗給大陸黃宇翔，首輪止步、馬來西亞公開賽首輪遭到大陸超級丹林丹逆轉，首輪出局，本站力拼衛冕，首輪則對上目前排名60的達農沙，雙方交手6次3勝，且周天成近期3連勝。

周天成如果順利晉級可能對上南韓李東根，4強可能對上大陸的諶龍或是印尼的金廷(Anthony Sinisuka Ginting)。預計10日下午3點20分出賽。

另外男單好手王子維也有參賽，首輪就將對上金廷，雙方交手4次各有2勝，最近一次交手在去年韓國公開賽，王子維遭到直落二。預計10日下午2點出賽。

混雙部分，盧敬堯／李佳馨從資格賽打起，前一日順利以兩個21：16順利挺進正賽，首輪將要對上印度組合。

▼ 周天成 。（圖／CFP）

▲▼ 羽球男單一哥,周天成 。（圖／CFP）

關鍵字： 新加坡公開賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

全球首創「同意保險套」！ 2人4手才可開...廠商：確保你情我願

熱門新聞

NBA／大三元受肯定　林書豪被召回主戰場

中職／洋投還沒開胡　洪總也覺得好奇怪

受球團辱憤而離去無緣「終身紅雀人」　普侯斯不後悔轉隊

快訊／林子偉1打數0安下放3A　明星二壘手派卓亞傷癒歸隊

林書豪卡位季後賽輪替陣容失利？　鮑威爾爆發有望擠進9人名單

林子偉將成第2位獲冠軍戒台灣球員　失業男金柏瑞婉拒出席

讀者回應

﻿

最新新聞

1戴資穎下午3點20首戰張蓓雯

2尼克高層自信今夏能簽下2名大咖

3中信力拚6連勝！萊福力對富邦索沙

4統一止對戰連敗　奧斯丁抗王溢正

5混雙盧敬堯、李佳馨進正賽

熱門新聞

1大三元受肯定　林書豪被召回NBA

2洋投還沒開胡　洪總也覺得好奇怪

3普侯斯不後悔離開聖路易

4快訊／林子偉1打數0安下放3A

5林書豪卡位季後賽輪替陣容失利？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

張志豪挑戰「1％More」　突破自我完成千安百轟百盜

黃恩賜生涯首勝　兄弟2比1退桃猿近期5戰全勝

04/09 統一 vs Lamigo 賽前，開球嘉賓請來荒謬大師沈玉琳，搞笑開出好球！

告別廣廈全場高呼「林志傑！」　 霸氣野獸也淚崩了

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366