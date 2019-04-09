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三太子盃／莊吉生二度迎戰台灣小將　吳東霖狀況火燙

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▲莊吉生 。（圖／海碩整合行銷提供）

▲莊吉生 。（圖／海碩整合行銷提供）

記者林育正／台北報導

「台灣一哥」莊吉生日前在美國鳳凰城挑戰賽和「夜市球王」曾俊欣交手，10日在三太子盃挑戰賽32強戰，他將再次迎戰台灣小將，將碰上20歲近況正夯，日前曾在智利挑戰賽奪下亞軍的吳東霖。

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莊吉生過去並沒有和吳東霖交手過，但他表示兩人練過幾次球，對彼此的打法還算了解，9日雙方先在雙打賽事對決，正好先觀察的發球和正拍準備單打台灣內戰。「我是現在的台灣第一名，他最近也打很好。我最近狀況不錯，之前打太多比賽有休息兩週。」

目前莊吉生排名134名，在挑戰賽已能被名列為種子選手，是許多選手的假想敵。「很多人想要打敗我，所以我也要很認真。」之前在鳳凰城挑戰賽，因為碰上下雨因此對上曾俊欣的比賽等於是跨日進行，他以6比3、3比6、2比6遭到逆轉，他不吝給予後輩肯定，「他是很棒的球員，也跟很多頂尖球員練球，那場比賽他準備得更好。」

莊吉生今年曾在ATP250等級的紐約男網賽擊敗帝亞佛伊(Frances Tiafoe)闖進8強，讓他信心大增，「打贏前30的選手代表你有同樣的實力。」他今年除了繼續朝著扣關大滿貫的目標邁進，也希望踏出挑戰賽，多問鼎ATP巡迴賽。

「知道他底線很強悍，防守反擊也不錯，很耐打，發球速度不快但準度不錯。」吳東霖說，不過他188公分的身高在力量上擁有優勢，「把自己發球發好，底線攻破，他有輸不得壓力。現在是台灣一哥，能在自己家鄉遇到排名最好的球員，滿興奮的。」

吳東霖和莊吉生之戰，10日將在台北網球中心下午5點過後進行。

▲吳東霖將對決莊吉生。（圖／海碩整合行銷提供）

▲吳東霖。（圖／海碩整合行銷提供）

關鍵字： 三太子盃吳東霖莊吉生
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