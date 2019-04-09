林子偉將成第2位獲冠軍戒台灣球員　失業男金柏瑞婉拒出席

▲林子偉。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

至今還沒有合約的救援王金柏瑞（Craig Kimbrel），9日拒絕紅襪隔天的世界大賽戒指頒發儀式，CEO甘迺迪（Sam Kennedy）表示將尊重球員決定。而旅美好手林子偉，也將在明天成為歷史第2位獲得世界大賽冠軍的台灣球員。

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「他非常感謝我們的邀請，但金柏瑞表示自己正在專注爭取合約，」紅襪CEO甘迺迪接受《MassLive.com》訪問時說道，「對於金柏瑞的婉拒感到相當遺憾，但我們絕對尊重與理解球員的決定。」

金柏瑞曾在2011-14年國聯救援王四連霸，2016年轉戰紅襪，3年下來2.44防禦率拿下108救援，並且在2017年以1.43防禦率、126三振繳出5勝0敗、35救援的成績，拿下年度最佳牛棚。不過金柏瑞在季後賽一直有不穩的問題，去年也一如往常，不過他在世界大賽即時回穩，幫助球隊拿下世界大賽冠軍。賽季結束後，這位30歲強力牛棚拒絕紅襪的1790萬美元合格報價並開價5年1億美元，但到了開季仍乏人問津。

▲金柏瑞（Craig Kimbrel）。（圖／達志影像／美聯社）

林子偉雖然不在去年季後賽25人名單之中，但在莫蘭德（Mitch Moreland）受傷之後被總教練柯拉（Alex Cora）點名隨隊練球，從美聯冠軍戰到世界大賽都一路跟隨，球隊決定也頒發冠軍戒給他，將成為台灣第2位獲得世界大賽冠軍戒球員。

王建民2009年效力洋基期間雖然因傷錯過季後賽，但在封王之後也獲頒冠軍戒，成為首位拿下世界大賽冠軍戒的台灣球員。紅襪隊過往也有頒發冠軍戒給隊職員的傳統，2007年開始擔任紅襪隊華語翻譯的江肇軒就獲得了3只，而他也在2017年陪著林子偉一同升上大聯盟擔任溝通、翻譯工作。

與金柏瑞相同無法出席明天冠軍戒頒發儀式的球員還有，轉戰道奇的凱利（Joe Kelly）、改披巨人戰袍的波莫蘭茲（Drew Pomeranz），以及改當教士的金斯勒（Ian Kinsler）。