川普以拒絕金援推翻古巴協議　古巴球員大聯盟夢再受阻

▲紅人古巴籍強打普伊格（圖／路透）

記者陳瑞浩／綜合報導

美國總統川普政府9日推翻去年大聯盟與古巴棒協的合作協定，原大聯盟與古巴棒協簽訂的協議使古巴球員不再以叛逃或偷渡方式逃離到大聯盟打球，現也被川普政府以「金援古巴政府並違反聯邦貿易法」為由被推翻，這也讓未來古巴籍球員以「合法方式」進入大聯盟的政策不到一年就被暫時中止，古巴球員美國夢也因此再度受阻。

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大聯盟經3年協商，去年12月與古巴棒協簽訂入札協議，此協議可讓過去古巴球員免以叛逃、偷渡等非法方式進入大聯盟，在協議下，大聯盟球隊與古巴球員簽約後可獲100％簽約金，球團也將給予古巴棒協25%的入札金。

古巴棒協3日甚至才公布34名潛力球員名單供大聯盟參考，但9日美國國家安全會議（NSC）發言人馬奎斯（Garrett Marquis）表示，美國無法再支持這項計畫，因為次計劃涉及古巴政府抽取美國運動員薪資的行為，美國政府會再找到其他方式讓古巴球員在美國打球，但前提是規避資金流向古巴政府。

▲大都會古巴籍巨砲賽佩達斯。（圖／達志影像／美聯社）

大聯盟在美國政府釋出此消息後表示，與古巴棒協簽訂此協議目的是為了避免古巴球員來到美國境內的危險交通過程，目前正努力與政府溝通，但仍未收到回應。

古巴棒協在此消息後於推特上表示，「與大聯盟協定的目的是為了的打擊人口運販與促進棒球水平，任何與此矛盾的想法都是錯誤的，不應利用政治動機傷害球員與其家人甚至球迷。」

根據《Baseball Almanac》統計，大聯盟現役古巴籍球員高達47位，知名球員有紅人強打普伊格（Yasiel Puig）、大都會巨砲賽佩達斯（Yoenis Cespedes）、洋基火球男查普曼（Aroldis Chapman）等人。

▼洋基古巴籍投手查普曼。(圖／達志影像／美聯社)