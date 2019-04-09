運動雲

> >

川普以拒絕金援推翻古巴協議　古巴球員大聯盟夢再受阻

ETtoday運動雲

▲▼紅人強打普伊格（Yasiel Puig）（圖／路透）

▲紅人古巴籍強打普伊格（圖／路透）

記者陳瑞浩／綜合報導

美國總統川普政府9日推翻去年大聯盟與古巴棒協的合作協定，原大聯盟與古巴棒協簽訂的協議使古巴球員不再以叛逃或偷渡方式逃離到大聯盟打球，現也被川普政府以「金援古巴政府並違反聯邦貿易法」為由被推翻，這也讓未來古巴籍球員以「合法方式」進入大聯盟的政策不到一年就被暫時中止，古巴球員美國夢也因此再度受阻。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

大聯盟經3年協商，去年12月與古巴棒協簽訂入札協議，此協議可讓過去古巴球員免以叛逃、偷渡等非法方式進入大聯盟，在協議下，大聯盟球隊與古巴球員簽約後可獲100％簽約金，球團也將給予古巴棒協25%的入札金。

古巴棒協3日甚至才公布34名潛力球員名單供大聯盟參考，但9日美國國家安全會議（NSC）發言人馬奎斯（Garrett Marquis）表示，美國無法再支持這項計畫，因為次計劃涉及古巴政府抽取美國運動員薪資的行為，美國政府會再找到其他方式讓古巴球員在美國打球，但前提是規避資金流向古巴政府。

▲賽佩達斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會古巴籍巨砲賽佩達斯。（圖／達志影像／美聯社）

大聯盟在美國政府釋出此消息後表示，與古巴棒協簽訂此協議目的是為了避免古巴球員來到美國境內的危險交通過程，目前正努力與政府溝通，但仍未收到回應。

古巴棒協在此消息後於推特上表示，「與大聯盟協定的目的是為了的打擊人口運販與促進棒球水平，任何與此矛盾的想法都是錯誤的，不應利用政治動機傷害球員與其家人甚至球迷。」

根據《Baseball Almanac》統計，大聯盟現役古巴籍球員高達47位，知名球員有紅人強打普伊格（Yasiel Puig）、大都會巨砲賽佩達斯（Yoenis Cespedes）、洋基火球男查普曼（Aroldis Chapman）等人。

▼洋基古巴籍投手查普曼。(圖／達志影像／美聯社)

▲查普曼火球連飆關門。(圖／達志影像／美聯社)

關鍵字： MLB古巴川普
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

撞見「捷運爆乳妹」昏睡　一排英文引萬人暴動！釣出本尊回應

推薦閱讀

球員不必偷渡叛逃了　古巴與大聯盟達成協議

熱門新聞

日職／王柏融太火燙　軟銀先發東浜巨警戒他

NBA／阿豪膝傷仍疼痛　評估首輪第四戰復出？

林書豪卡位季後賽輪替陣容失利？　鮑威爾爆發有望擠進9人名單

日職／王柏融打擊、安打全隊第1　洋聯洋將名列前3

讚詹皇與韋德聯手的熱火最強　雷納德：防守他們成就今日的我

日職／大王成火腿打擊王　官方IG放帥照表彰

讀者回應

﻿

最新新聞

1中埔教頭感謝球員：我們一起學習

2桃猿吞3連敗　運彩看好勝統一獅

3喬丹獲現役球員評選「史上最佳」

4儀翔四強戰唯一台將　有望防郭艾倫

5川普以拒絕金援暫止古巴協議　

熱門新聞

1王柏融太火燙　軟銀東浜巨警戒他

2膝傷仍疼痛　阿豪首輪復出？

3林書豪卡位季後賽輪替陣容失利？

4王柏融打擊全隊第1　洋將名列前3

5雷納德：防守詹皇和韋德成就了我

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

黃恩賜生涯首勝　兄弟2比1退桃猿近期5戰全勝

戴資穎直落二山口茜奪今年首冠　三連霸到手！

04_07 兄弟 vs Lamigo 賽後，黃恩賜頂住Lamigo的兇猛打線，繳出5局無失分精彩表現，順利奪下首勝

04/07 統一 vs 富邦 六局下，范國宸生涯首支滿貫全壘打，為球隊扳平比數

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366