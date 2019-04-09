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球爸嗆威廉森不如球家老二　里安杰洛會成NBA最強得衛

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▲里安杰洛（LiAngelo Ball）。（圖／達志影像／美聯社）

▲球爸認為里安杰洛比威廉森還要強。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

最近因為自家品牌風波再次獲得大量關注的博爾家族，即便麻煩事情不斷，仍無法阻止「球爸」拉佛(LaVar Ball)出來嗆聲，這次他把砲火對準2019年NBA選秀狀元大熱門威廉森(Zion Williamson)，認為他根本不及自己二兒子里安杰洛(LiAngelo Ball)，甚至篤定球弟一定會在今年加入NBA。

杜克怪物新人威廉森有著201公分的身高，體重卻重達129公斤，即便如此這也不影響他的速度，反倒體能超級勁爆，時常在比賽上演勁爆扣籃，先前還曾在訓練中從罰球線上起跳爆扣，宛如「飛天坦克」經常輾壓對手，威廉森還沒進入NBA，卻早已掀起巨大旋風，更已經被視為將是2019年得準狀元。

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威廉森的實力幾乎有目共睹，但現在球爸卻出來嗆聲，認為他根本不及自己的兒子，「威廉森不是名偉大的球員，他只是威廉森，根本沒有比博爾兄弟強。如果里安杰洛有機會參加選秀，他肯定會是狀元，就算是今年也一定會成為狀元，威廉森根本不能與里安杰洛相提並論，為什麼呢？因為里安杰洛會投爆他，里安杰洛比威廉森更強壯，威廉森可能很強，但他不是我們家族的人，他並沒有比博爾家族強。」

球爸雖然放話，但這明顯就是不可能的事情，上季里安杰洛就投入選秀，最終卻沒有任何球隊要他成為落選秀，加上先前又因為偷竊，遭到UCLA除名進而轉戰立陶宛聯賽，但球爸仍表示里安杰洛肯定會參加今年夏季聯賽，並且順利進入NBA，還說自己兒子最強猛的得分後衛，「里安杰洛能成為NBA最高大最強壯的得分後衛，這個位置上沒有人擁有他那樣身體條件，安杰洛身高198公分，體重108公斤，他能投三分還能在禁區殺了對手。」

▲威廉森(Zion Williamson)。（圖／達志影像／美聯社）

▲怪物新人威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBANCAA威廉森球爸安杰洛
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