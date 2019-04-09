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國中硬聯／搗蛋的孩子抓來打球　水上的教育野球

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▲▼ 嘉義縣水上國中青少棒 。（圖／記者洪偵源攝）

▲水上國中棒球隊。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／嘉義報導

嘉義縣水上國中9日以0比13敗給台南市崇明國中，本屆國中硬式棒球聯賽確定淘汰，所在的G組由同樣來自台南的兩支球隊崇明與歸仁國中晉級到淘汰賽，這支都是一般生組成的球隊，很多人沒有棒球基礎，大半還是在學校調皮搗蛋出名的學生，被老師抓來球隊發洩精力，甚至變得懂事。

不像籃球隊是體育班編製，在水上棒球隊屬於社團性質，球隊只能利用放學後在學校練習，附近的棒壘球場，多半被科班球隊的學校借走，但學校在球隊身上樂見的不是成績，而是教育意義。

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棒球隊沒有外聘教練，多由學校老師支援，教練張嘉信本身就是學校輔導主任，隊上很多球員，都是他當學務主任時期，把愛作怪的學生拉來球隊，他笑說：「隊上多半是不愛唸書的學生，但他們本性也不壞。」

張嘉信表示，學生調皮，但沒有到惡劣程度，多半是喜歡惡作劇捉弄同學，像是潑水、丟東西，然後就會互相報復，並不算壞學生，把他們找來球隊，除了打棒球，也透過比賽教會學生紀律與規矩，學校對學生的改變都很高興。

「校長也是對我們很支持，會幫我們找資源。」張嘉信提到，雖不像籃球隊是體育班，但棒球隊也有贊助，相較於較重視成績的科班球隊，水上會比較重視教育，並希望球員學會享受比賽。

「練習時間真的不多，冬天5點半就天黑也沒辦法練多久，比賽就是盡量要求他們不要失誤。」張嘉信說，球員會熱烈討論比賽內容，還有該注意的地方，想法很多，開玩笑說出頭真多（台語）。

關鍵字： 國中硬聯水上國中
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