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韓職／樂天巨人單局失16分難堪紀錄　球迷怒：社區棒球

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▲樂天巨人在高雄春訓。（圖／記者楊舒帆攝）

▲樂天巨人今年在高雄春訓。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職7日在釜山發生「社稷慘案」，以社稷棒球場為主場的樂天巨人，被韓華鷹在3局上狂攻13分，寫下韓職史上單局最多失分、最多被安打的難堪紀錄。

樂天巨人先發投手張施晥前2局演出6上6下，沒想到3局從保送開始發生大亂流，此局失掉6分，沒解決任何打者再換尹吉鉉，也被狙擊，未滿1局就被9安打包含1轟，一口氣失掉10分，直到第3任投手金建國登板才止血。

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韓華鷹13支安打創單局最多紀錄，包含鄭恩源、鴻伊（Jared Hoying）都開轟，池晟準和張真赫甚至3度進入打擊區，20人次瘋狂轟炸1小時讓樂天招架不住。過去單局最多得分紀錄與LG雙子(1992)、現代獨角獸(1999)及三星獅(2003)等3隊並列13分，韓華鷹超越這3隊，而且達成單局先發全員得分，是歷代第15次。

反過來說，樂天巨人單局失16分也創下最多失分紀錄，今年樂天失分慘不忍睹，3月27日對三星4比23敗，28日對三星7比12敗，此戰1比16，因雨在6局裁定敗，這3場比賽失分都超過10分，而樂天巨人目前戰績也不至於墊底，以7勝7敗排在中段班。

韓媒狠狠下標「社稷慘案」，而且球迷難以接受地留言，「這真的是職棒球員嗎？」、「社區棒球都不至於如此吧！」、「我冒著雨為你們加油，結果卻打出少棒的水準，不再去社稷了啦！」。

而這場比賽唯一讓樂天巨人球迷欣慰的亮點是，唯一得分是靠許一轟出陽春砲，他2011年入隊，一直在二軍沉潛，來過台灣二軍春訓無數次，去年只有一軍出賽量也少，只敲出5支安打，但這場比賽生涯首轟終於在職棒第9年生涯出爐。

關鍵字： 樂天巨人韓職
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