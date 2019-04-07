火腿新洋將？　紅髮艾德與柏融大王相見歡

體育中心／綜合報導

日本火腿王柏融這週末到東京巨蛋交手西武獅，巧遇紅髮艾德（Ed Sheeran）也即將要在東京巨蛋進行亞洲巡迴演唱會日本站，王柏融今天賽後在臉書上PO出與穿上火腿球衣的紅髮艾德合照。

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知名英國歌手紅髮艾德今年的世界巡迴演唱會，4日於桃園開唱展開亞洲部分的巡迴，接下來將在9日於東京巨蛋開唱，正巧的是，日本火腿也剛好在本週末到東京巨蛋借用主場，也促使了這次「柏融大王」與「紅髮艾德」的相見歡。

在 Instagram 查看這則貼文 @iamzlatanibrahimovic Ed Sheeran（@teddysphotos）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 19 日 上午 8:26 張貼

▲紅髮艾德與瑞典足球戰神伊布（Zlatan Ibrahimovic ）合照。

紅髮艾德來自英國，對於自己的國球足球也十分熱愛，不過從他的社群媒體上也不難發現，他也常在大聯盟多個球場開過演唱會，這當中還有件小插曲，去年10月他選在釀酒人主場米勒球場辦演唱會，但當初所敲定的時間是10月24日，那天是大聯盟賽程表定的世界大戰首戰，好險釀酒人最後沒打進世界大賽，不然也是有可能會開天窗。

▲紅髮艾德多次前往大都會球場看球。



大王在臉書標註說紅髮艾德是個棒球迷，除了到大聯盟球場開唱時會到場看球外，他更多次私下前往紐約大都會的花旗球場看球，而且時常會戴上大都會的球帽，因此也不難猜想紅髮艾德是一位紐約球迷，不過支持的不是洋基而是大都會隊。