運動雲

> >

火腿新洋將？　紅髮艾德與柏融大王相見歡

ETtoday運動雲

體育中心／綜合報導

日本火腿王柏融這週末到東京巨蛋交手西武獅，巧遇紅髮艾德（Ed Sheeran）也即將要在東京巨蛋進行亞洲巡迴演唱會日本站，王柏融今天賽後在臉書上PO出與穿上火腿球衣的紅髮艾德合照。

 ★中職賽事直播看這裡！

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

知名英國歌手紅髮艾德今年的世界巡迴演唱會，4日於桃園開唱展開亞洲部分的巡迴，接下來將在9日於東京巨蛋開唱，正巧的是，日本火腿也剛好在本週末到東京巨蛋借用主場，也促使了這次「柏融大王」與「紅髮艾德」的相見歡。

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@iamzlatanibrahimovic

Ed Sheeran（@teddysphotos）分享的貼文 於 張貼

 ▲紅髮艾德與瑞典足球戰神伊布（Zlatan Ibrahimovic ）合照。

紅髮艾德來自英國，對於自己的國球足球也十分熱愛，不過從他的社群媒體上也不難發現，他也常在大聯盟多個球場開過演唱會，這當中還有件小插曲，去年10月他選在釀酒人主場米勒球場辦演唱會，但當初所敲定的時間是10月24日，那天是大聯盟賽程表定的世界大戰首戰，好險釀酒人最後沒打進世界大賽，不然也是有可能會開天窗。

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Who likes sport sports

Ed Sheeran（@teddysphotos）分享的貼文 於 張貼

▲紅髮艾德多次前往大都會球場看球。

大王在臉書標註說紅髮艾德是個棒球迷，除了到大聯盟球場開唱時會到場看球外，他更多次私下前往紐約大都會的花旗球場看球，而且時常會戴上大都會的球帽，因此也不難猜想紅髮艾德是一位紐約球迷，不過支持的不是洋基而是大都會隊。

關鍵字： 日本職棒日本火腿王柏融紅髮艾德Ed Sheeran
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

熱門新聞

影／大馬公開賽／戴資穎直落二山口茜奪今年首冠　三連霸到手！

中職／李振昌二軍投1局僅9球　陳家駒用禁棒被趕罰5萬

日職／安打數、打擊率全隊最佳　王柏融：把球打強

羅志祥女友周揚青「坐詹姆斯旁」看球！　還偷拍詹皇喝飲料

張育成替補守二壘　前兄弟洋砲艾銳克返美第一場就開轟

快訊／戰績低迷紅襪　把林子偉叫上大聯盟

讀者回應

﻿

最新新聞

1黃恩賜生涯首勝　兄弟2比1退桃猿

2中職／陳鏞基單場雙響砲剋富邦

3紅髮艾德與柏融大王相見歡

4火箭剩餘賽程有利搶西區老二

5公牛拉文剩餘賽程將自行放假

熱門新聞

1戴資穎直落二山口茜　三連霸到手！

2李振昌好投 陳家駒禁棒被趕罰5萬

3王柏融安打數、打擊率全隊最佳

4羅志祥女友「坐詹姆斯旁」看球

5張育成替補　前兄弟艾銳克開轟

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

戴資穎10年生涯宣言 東京奧運無論是否奪金，都會退休

04_05 兄弟 vs Lamigo 七局上，李茲的失控球直往王威晨的後方去，李茲趕緊以手勢表示抱歉

04_05 兄弟 vs Lamigo 二局上，張志豪將球擊到異次元空間，外野手也看不到球，判為場地二安

04_05 兄弟 vs Lamigo 一局下，王勝偉險些演出6星守備，攔下要穿出去的安打球，漂亮轉身傳一壘

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

蔡依林扯衣領差點親到練習生！　青春有你舞台合作《怪美的》暴動啦

香港男切陽具「3次手術」做回女人　創組織+監製跨性別影片重拾信心

影／拔菜總部行動劇「炸平總統府」　發射2導彈自誇：實在是太準了

阿嬤戴金毛用英文玩視訊交友　被問年紀急找翻譯：圖N弟啦
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366