總管帶頭道歉！海沃德轟雙響砲　小熊中止6連敗

▲小熊海沃德扮演止敗英雄。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

小熊開季表現糟透了，終於等到有人挺身而出，海沃德（Jason Heyward）演出單場雙響砲，在先發漢默斯（Cole Hamels）6局失2分優質先發帶領下，終場以14比8擊敗開季表現強勢的釀酒人，中止近期的6連敗。

此戰釀酒人先發柏恩斯（Corbin Burnes）主投5局挨了3轟責失7分，海沃德在2局上敲出兩分砲，隨後5局上卡拉蒂尼（Victor Caratini）掃出兩分砲，巴伊茲（Javier Baez）6局上轟陽春砲，接著8局上海沃德從威爾森（Alex Wilson）手中揮出陽春砲，這也是他自2015年8月16日對戰紅雀之後，生涯再度繳出單場雙響砲的表現。

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漢默斯開賽投得掙扎，前2局就丟了51球，不過隨後他找回節奏，接下來4局投球面對14名打者解決12名。此戰主投6局被打6安打責失2分，包括坎恩（Lorenzo Cain）首局的陽春砲，丟出5次三振，拿下本季第一勝。

2016年世界大賽冠軍小熊，本季開季陷入6連敗大低潮，其中先發、牛棚都出了大問題，開季7場比賽狂掉59分，是隊史自1901年以來最差紀錄。另外，小熊防線漏洞百出，7場比賽累積了11次失誤。

儘管今日贏球後終於中止6連敗，但球隊戰績2勝6敗仍不如預期，總管艾普斯坦（Theo Epstein）一肩扛責，透過媒體向球迷道歉。

▲小熊漢默斯奪本季首勝。（圖／達志影像／美聯社）



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