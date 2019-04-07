2300萬「鋸砲」戴維斯連40打數無安打　快淪為史上最爛

▲金鶯戴維斯（Chris Davis）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

金鶯「鋸砲」戴維斯（Chris Davis）今年球季連一支安打都擠不出來，7日與洋基之戰代打上陣，2打數沒有安打，開季連續19打數無安打，連同去年球季已經連續40打數沒有安打，快要寫下大聯盟最慘紀錄。

此戰7局下落後一分的金鶯，在壘上有人時啟用代打戴維斯，雖靠野手選擇上壘並帶有1分打點，但本季首安還是沒有出現。狀態奇差的戴維斯在8局下，球隊落後2分，滿壘情況又獲得打擊機會，這次他還是沒能把握，內野滾地遭刺殺，金鶯最終6比8輸球。

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連同去年賽季戴維斯已經連續40打數無安打，距離大聯盟連續最長無安打紀錄只差6打數，前巨人球員維拉茲（Eugenio Velez）連46打數無安打，為目前非投手球員最長無安打紀錄。

曾經在2013年敲出53轟、2015年47轟，奪得兩屆全壘打王，戴維斯再2016年與金鶯7年1.61億美元、年均2300萬美元續約之後，成績直線下滑，從「巨砲」淪為「鋸砲」，上季打擊三圍.168/.243/.296，還吞下192次三振，歷史符合502個打席的球員中，戴維斯寫下歷史最差單季打擊率紀錄。

今年球季戴維斯出賽7場19打數無安打，僅有4次保送，吞下11次三振，打擊三圍.000/.174/.000，超爛的成績也被金鶯球迷噓爆，畢竟金鶯本季團隊薪資才7200萬美元，他一人就佔了2300萬美元。

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