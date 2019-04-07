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小熊投手群爆很大開季1勝6敗　總管不抓戰犯自己扛起所有責任

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▲小熊老闆瑞奇特、總管艾普斯坦。（圖／達志影像／美聯社）

▲（圖右）小熊總管艾普斯坦（Theo Epstein）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

2016年世界大賽冠軍小熊，本季開季陷入6連敗大低潮，以1勝6敗排名國聯中區倒數第2。總管艾普斯坦（Theo Epstein）在球隊10比13敗給釀酒人之後，也透過媒體向球迷道歉，並且一肩扛起所有責任。

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「這場比賽打得非常激烈，還好分數沒有差太多，不然會更加難堪，到現在投手群跟守備都表現得糟糕，」艾普斯坦接受《ESPN》記者羅傑斯（Jesse Rogers）訪問時說道，「我對我們的球迷感到抱歉。」

小熊開季7場比賽狂掉59分，是隊史自1901年以來最差紀錄，本季只有紅襪、響尾蛇失分比他們多，戰績不佳不難想像。截自6日，先發輪值僅有列斯特（Jon Lester）防禦率在3.00以下，其餘的像是達比修有8.10、漢默斯（Cole Hamels）9.00、昆塔納（Jose Quintana）則是12.86，而韓崔克斯（Kyle Hendricks）4.1局挨2轟失掉2分，4.15防禦率已經是第2低的。

不只先發輪值，牛棚表現也相當的淒慘，愛德華茲（Carl Edwards Jr.）4場出賽，主投1.2局狂瀉6分，防禦率是非常驚人的32.40，日前被下放3A調整，蒙高馬利（Mike Montgomery）4場2.2局的投球也失掉5分，防禦率16.88，進入傷兵名單，終結者莫洛（Brandon Morrow）則因為手肘傷勢持續缺陣。

小熊防線漏洞百出，7場比賽累積了11次失誤，光是3日對勇士的比賽單場就發生6次，寫下2014年以來大聯盟單場最多失誤紀錄，該場比賽0比8輸球。

▲▼小熊投手韓崔克斯（Kyle Hendricks）（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊投手群「爆很大」，拖垮開季戰績。（圖／達志影像／美聯社）

令人讚賞的是，艾普斯坦並未把球隊戰績的問題歸咎於球員或是教練團，而是一肩扛起所有責任，「一般來說開季戰績不佳，球團就會開始找『替死鬼』，但我不會怪投手教練哈特維（Tommy Hottovy），他可是接下來要幫我們找出解決辦法的人，當然也不是老闆瑞奇特（Tom Ricketts）的問題，相信他比誰都還著急。如果大家要找戰犯的話，那就是我，從我接下這個職位開始，我就必須肩負所有責任。」

所幸小熊的打線有發揮水準，團隊.890 OPS、132 wRC+皆高居聯盟第4名，也比去年賽季者個時候還要好，小熊團隊7場一共得到46分，則排名聯盟第5。

雖然只是開季，但一些數據顯示小熊可能有季後賽危機，根據《ESPN》記者派桑（Jeff Passan）報導，大聯盟過去35年之內出現68次開季1勝6敗或是更糟的成績，只有3支球隊最後闖進季後賽，最近12年也只有4次最終超過5成勝率。

關鍵字： 小熊艾普斯坦
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