企聯射箭／親姐弟明算帳　林昱萱、林昱辰期待混雙對決

▲林昱辰、林昱萱。（圖／企業射箭聯盟提供）



記者洪偵源／綜合報導

企業射箭聯賽本屆唯一一對姐弟檔，是分別隸屬中銀的林昱萱以及寒舍的林昱辰，以賽制來說，要實現姐弟對決不無可能，雖然還沒成真，但姐弟倆都已先放話一定是自己隊會贏。

依賽制來看，親姐弟明算帳的戲碼，就是混雙，而且不無可能成真，兩人異口同聲說：「當然是我贏，我相信我的隊友。」

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林家姐弟是射箭教練的爸爸林合威啟蒙，母親楊惠芝是「芝音世界」藝術總監 ，林昱萱起步較弟弟晚，高一才練箭，本想當音樂老師，但沒考上相關科系，卻一路成為射箭選手。

林昱萱雖起步慢很，但很快有好成績，曾在世大錦團體賽奪銀、2016年亞洲大獎賽進帳2銀1銅，並在2017世界盃墨西哥站，和譚雅婷、林詩嘉聯手奪下反曲弓女子團體銅牌。

恰逢清明連假，林合威和楊惠芝全家人到國體大射箭場，幫家中寶貝加油，對於姐弟倆同時入選企業射箭聯賽元年，家人都覺得好光榮，75歲的阿嬤說：「他們是我們的驕傲。」

由於姐弟分屬不同的隊伍，日後也許會在混雙賽兵戎相見，姐弟平日可以溫良恭儉，但比賽時沒有人想「讓」。到底誰會贏呢？兩人異口同聲說：「當然是我贏！我相信我的隊友！」