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大馬公開賽／戴資穎連拿6分直落二陳雨菲　復仇成功闖決賽

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▲▼2019馬來西亞公開賽,戴資穎 。（圖／CFP）

▲2019馬來西亞公開賽,戴資穎 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽馬來西亞公開賽6日進行各項4強賽事，世界球后戴資穎前一日以直落二泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon），晉級4強對上目前世界排名衝上第二的大陸陳雨菲，最終戴資穎以直落二（21：14、21：19）闖進決賽。

戴資穎曾拿下2013、2017、2018年馬來西亞公開賽冠軍，本屆力拼三連霸而來，晉級四強保住下周球后寶座之後，對上陳雨菲，雙方交手12次，戴資穎取得11連勝，最近一次交手也是在全英公開賽決賽，戴資穎遭到陳雨菲直落二，因此此戰也要拼復仇。

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本次交手第一局，戴資穎直線進攻壓線先取分，陳雨菲近身球進攻，陳雨菲回擊出界，雙方3平，戴資穎連續回擊出界，戴資穎直線殺球，陳雨菲掛網，戴資穎出界不過馬上對角殺球追至6平，戴資穎殺對角反超，陳雨菲再掛網，陳雨菲lucky ball追至8平，戴資穎假動作連續殺對角11：8領先。

戴資穎網前小球掛網，讓陳雨菲追至11平，戴資穎進攻反超，可惜回球出界，戴資穎直線進攻後撥對角14：12，戴資穎網前再勾對角，讓陳雨菲站在原地，戴資穎16：12，陳雨菲又回擊出界，戴資穎共連拿6分回擊壓線出現局點，陳雨菲發球直接出界，戴資穎21：14先拿下。

第二局雙方都發生出界1平，陳雨菲回擊掛網，戴資穎挑後場落在界內，讓陳雨菲回應不及3：1，戴資穎出界，陳雨菲發球直接出界，戴資穎網前掛網5：3，陳雨菲抓空擋下殺追近，但再度掛網，戴資穎起跳殺球8：6，陳雨菲lucky ball追平反超，戴資穎網前撲球，戴資穎假動作虛攻再起跳攻擊11：9。 

戴資穎大對角攻擊，讓陳雨菲回擊出界掉拍，陳雨菲回擊再掛網，戴資穎15：10，戴資穎回擊出界，戴資穎回放小球，可惜下球發球失誤、出界連掉4分，讓陳雨菲追至一分差，戴資穎挑戰成功17：15，但下球又出界被追至17平，戴資穎19：18撥對角出現賽末點，但陳雨菲追上又出現失誤，戴資穎挺過亂流21：19勝出。

戴資穎34分鐘順利拿下比賽後，距離三連霸只差一場勝利，決賽對手將是日本山口茜和奧原希望對決後的勝方。

關鍵字： 大馬公開賽
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