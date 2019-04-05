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不斷更新／「索沙剋星」郭阜林安打建功　3局富邦1比1統一

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▲▼統一獅郭阜林。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅郭阜林。（圖／記者林敬旻攝）

體育中心／綜合報導

富邦悍將5日在新莊展開主場開幕戰，對決統一7-ELEVEn獅隊，富邦陳品捷擊出首局首打席全壘打，先發索沙3局上遭遇亂流，郭阜林適時安打建功，目前3局富邦1比1統一。

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1局上，統一進攻，陳傑憲抓第一球出棒，擊出中外野飛球被接殺一出局。郭阜林右外野方向二壘安打，潘武雄站著不動遭到三振兩出局，蘇智傑右外野飛球三出局，留下二壘殘壘。

1局下，富邦進攻，陳品捷從施子謙手中開轟，這發首局首打席全壘打，幫助球隊先馳得點，王正棠擊出中外野平飛安打，范國宸犧牲觸擊失敗，王正棠在二壘前遭到刺殺一出局，接著蔣智賢二壘滾地球，跑者范國宸遭刺殺兩出局，林益全左外野方向飛球遭接殺，富邦1比0領先。

2局上，統一進攻，高國慶游擊滾地球一出局，羅國龍中外野飛球被接殺兩出局，唐肇廷揮棒落空吞下三振三出局，結束統一獅進攻。2局下，富邦進攻，高國麟二壘方向滾地球遭刺殺一出局，林哲瑄揮棒落空吞K兩出局，林宥穎右外野方向飛球三出局。

3局上，統一進攻，林祐樂三壘方向滾地球一出局，蔡奕玄擊出右半邊穿越安打，接著蔡奕玄發動盜壘被阻殺兩出局，陳傑憲揮出游擊方向穿越安打，並成功盜上二壘得點圈，郭阜林適時安打趁傳上二壘，帶有1分打點，將比數追平。潘武雄投手前滾地球遭刺殺三出局。

索沙本季2場先發戰績1勝1敗，16局被擊出8支安打，包括2發全壘打，18次三振，1次四壞球，防禦率1.69，WHIP值0.56，對手只能靠著全壘打從他手中取分。今年與統一有過1場交手，當時先發8局被擊出5支安打，送出10次三振，失掉1分自責分，吞敗。

施子謙去年面對富邦6場，取得5勝1敗，投了34.2局，對戰防禦率3.63、被打擊率0.308，曾被林益全敲過全壘打。值得一提的是，蔣智賢強勢回歸一軍、「神全」林益全及甫擊出生涯首轟的王正棠，將對施子謙構成不小的威脅。

雙方先發打序：
統一7-ELEVEn獅
陳傑憲 , 2B
郭阜林 , 3B
潘武雄 , DH
蘇智傑 , LF
高國慶, 1B
羅國龍, CF
唐肇廷, RF
林祐樂, C
蔡奕玄, SS

富邦悍將
陳品捷, RF
王正棠, 2B
范國宸, 1B
蔣智賢, 3B
林益全, DH
高國麟, LF
林哲瑄, CF
林宥穎, C
陳凱倫, SS

▲統一獅隊投手施子謙。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊投手施子謙。（圖／統一球團提供）

關鍵字： 中職富邦悍將統一7-ELEVEn獅
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