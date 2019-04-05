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大馬公開賽／戴資穎直落二退依瑟儂　晉級四強成功保住球后

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▲▼中華台北羽球公開賽,女單決賽,戴資穎。（圖／記者季相儒攝）

▲戴資穎。（圖／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽馬來西亞公開賽5日進行各項8強賽事，世界球后戴資穎將要對上好友兼死敵的泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon），最終戴資穎以直落二（21：19、21：13）擊敗對手，晉級4強，也成功保住球后位置，下周有機會追平大陸張寧的122周球后記錄。

此戰也是力拼三連霸戴資穎的關鍵戰，如果能順利擊敗依瑟儂晉級4強，就能夠持續保住球后寶座，雙方交手過23次，戴資穎僅有10勝略佔下風，加上近期交手2連敗，最近交手是在今年一月馬來西亞大師賽，戴資穎遭直落二，也要力拼突破。

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本次交手第一局，一開始戴資穎網前小球先取分，不過挑球出界，雙方1平，戴資穎近身下殺，依瑟儂勾對角殺球，戴資穎網前回擊壓線上、依瑟儂回擊斷線6：3，依瑟儂下殺追至6平並反超一分，戴資穎lucky ball追平反超，依瑟儂又追至10平，戴資穎掛網10：11落後。

戴資穎回擊出界掉分，依瑟儂斜線攻擊，戴資穎大對角進攻11：14，雙方互有出界，戴資穎直線下殺但仍3分落後，依瑟儂挑戰失敗，不過勾對角拉開3分差，戴資穎15：18，依瑟儂連續掛網，戴資穎追至18平，依瑟儂回擊出界，戴資穎連追4分19：18但掛網，戴資穎挑後場落界內20：19出現局點，近身攻擊21：19先搶下首局。

第二局一開始戴資穎大對角攻擊先搶分，戴資穎反拍落在界內2：0，戴資穎後場進攻但判斷失誤3平，依瑟儂連續掛網，戴資穎起跳進攻7：3，依瑟儂網前回擊、戴資穎出界讓依瑟儂連追4分至7平，依瑟儂掛網，戴資穎精彩回擊讓依瑟儂出界，戴資穎近身球11：8領先。

依瑟儂切球取分，戴資穎頻頻反手拍回擊再挑後場，讓依瑟儂反應不及，依瑟儂回擊出界，戴資穎14：9領先但挑戰失敗，戴資穎抓住機會空擋進攻，依瑟儂發球直接出界，戴資穎17：11，依瑟儂lucky ball不過頻頻出界，戴資穎斜線進攻出界賽末點，21：13直落二挺進四強。

戴資穎晉級四強之後，順利朝大馬公開賽三連霸的目標邁進，且不論最後世界排名第二大陸陳雨菲、或是第三的日本奧原希望的成績如何，都不會影響戴資穎的球后位置。

關鍵字： 大馬公開賽戴資穎
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