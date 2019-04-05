中職／超人力霸王羅布首度來台　13日現身台南棒球場



▲統一獅隊最新系列超人力霸王羅布。（圖／統一球團提供）

體育中心／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊於4月13、14日連續兩天於台南棒球場舉辦「2019統一獅 Ｘ 超人力霸王英雄」聯名主題日，除了日前已經發布的全新超人陣容【超人力霸王七號】以及【超人力霸王傑洛】將父子聯手，阻止【超人力霸王貝利爾】破壞台南棒球場的和平，幫助球員、裁判、球迷能夠順利進行職棒賽事之外，今年主題日更將搶先全台，邀請最新超人陣容【超人力霸王羅布】登陸台南棒球場。

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今年因應球迷與粉絲呼應，統一獅棒球隊將超人力霸王特攝作品最新角色【超人力霸王羅布】邀請至台南棒球場，接連兩天的主題日都會有現場見面會與球迷朋友做近距離互動，因應賽事時間，賽前場外舞台區也將於4月13日下午4點00以及4月14日下午1點舉辦「超人力霸王羅布舞台見面會」，讓期待最新特攝作品的球迷朋友，可以搶先目睹超人帥氣，參與【超人力霸王羅布】全台首次見面會。



▲統一獅隊最新系列超人力霸王羅布。（圖／統一球團提供）

為了給球迷朋友滿滿超人力量，球迷朋友也別錯過連續兩天的球場外主題闖關活動，分別會在4月13日下午2點與4月14日中午12點半開始，球迷朋友持當日門票即可現場排隊參與活動；闖關活動除了完成就送限量聯名資料夾，活動進行中更將隨時可能有【超人力霸王七號】、【超人力霸王傑洛】以及【超人力霸王貝利爾】出沒探訪大家執行任務，歡迎大家準時抵達球場，捕獲野生超人力霸王們喔。

同時，喜歡【超人力霸王七號】、【超人力霸王傑洛】以及【超人力霸王貝利爾】的朋友，戶外舞台活動區的見面會時間將安排於4月13日下午3點半舉辦「超人力霸王傑洛及超人力霸王貝利爾見面會」，4月14日「比賽結束後」於場外舉辦「超人力霸王七號以及超人力霸王傑洛見面會」，兩場見面會活動將各開放30個名額可以進行合影拍照，當日至統一獅萊恩酷商品消費滿千，即可參加摸彩活動一次，兩千元可摸彩兩次，以此類推，每次摸彩中獎獲得拍照見面會號碼牌機率20%，限額30張，贈送完為止。



▲統一獅隊最新系列超人力霸王羅布。（圖／統一球團提供）