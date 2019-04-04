中職／換上超人力霸王視覺　台南棒球場變身打卡熱點



▲統一獅隊主場換上超人力霸王視覺。（圖／統一球團提供）

體育中心／綜合報導



▲統一獅隊主場換上超人力霸王視覺。（圖／統一球團提供）

統一7-ELEVEn獅隊4月13、14日連續兩天於台南棒球場聯名超人力霸王，除了超人力霸王角色蒞臨球場與球迷同樂，球隊也與超人力霸王聯名合作延伸至商品販售及球場佈置，讓雙方聯名主題合作密切連結。

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今日起連續假期開始，許多民眾返鄉回到台南棒球場，球隊也特別在連續假期前，將台南棒球場外觀全面改裝，屬於台南棒球場特色的選手巨型看板，也全面更新，設計規劃陳傑憲、蘇智傑、陳鏞基、潘武雄、邱浩鈞、陳韻文、郭阜林、羅里奇、瑞安、鄭鎧文、陳重羽、施子謙、羅國龍、江辰晏及楊家維共15人，每個選手都搭配超人力霸王不同角色，展現霸氣旋風，且台南棒球場大門口及舞台區也全面改裝，讓整個台南棒球場外觀場景似乎來到超人力霸王世界。



▲統一獅隊主場換上超人力霸王視覺。（圖／統一球團提供）

本次超人力霸王主題形象改裝，將在4月14日活動結束後恢復30週年視覺，想要與統一獅Ｘ超人力霸王聯名視覺拍照合影球迷，把握這兩週時間蒞臨台南棒球場拍照打卡上傳，讓台南棒球場擁有不同主題特色，成為新拍照打卡景點，並＃超人力霸王Ｘ台南棒球場，照片將有機會出現在4月12到14日台南棒球場職棒賽事大螢幕。



▲統一獅隊主場換上超人力霸王視覺。（圖／統一球團提供）

本次台南棒球場形象視覺也特別規劃洋將羅里奇及瑞安，其中羅里奇表示：「昨天在球團粉絲團看到施工照片，還沒親眼看到，但如果能站在前面拍照一定很酷，謝謝球團用心，讓我很有參與感」而瑞安表示：「雖然自己目前還在調整中，這件超人力霸王球衣真的很特別，尤其是去年締造完全比賽紀錄很有意義，下週回台南練球親眼看到應該會很驚喜。」



▲統一獅隊主場換上超人力霸王視覺。（圖／統一球團提供）