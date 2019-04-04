中職／幫助打者再突破　統一獅添購數據分析系統



▲統一獅隊購買數據分析系統。（圖／記者陳立勳攝）

記者陳立勳／高雄報導

統一7-ELEVEn獅隊為了提升打者能力，本季球隊添購「Rapsodo」數據分析系統。

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近年Lamigo桃猿、富邦悍將、中信兄弟陸續在主場安裝數據分析系統，有別富邦與中信購買大聯盟球隊數據分析系統「Trackman」，統一7-ELEVEn獅隊選擇方便攜帶的「Rapsodo」系統，Rapsodo系統與Trackman系統概念類似，使用雷達科技和高速攝影機的追蹤科技工具。

統一打擊教練劉育辰表示，這套系統可以即時錄影，包括觀察選手打擊仰角、轉速、初速等功能，目前美國職棒很多球隊與訓練中心都有使用，由於球隊一整年移動各地比賽，Rapsodo系統方便攜帶使用，而且容易架設，連同購買雲端系統，大約花費20萬台幣，綜合考量之下決定購買Rapsodo系統。

劉育辰表示，希望運用數據分析系統，幫助原本安打型打者提升為中、長程型打者，主要還是看選手接受度，有些選手不用給太多意見就可以打得很好，但蠻適合想要再突破的打者，不過前陣子廠商先出貨給美國職棒球隊，因此上個禮拜才拿到，目前陸續開始替選手建檔，紀錄打擊練習數據。



▲統一獅隊購買數據分析系統。（圖／記者陳立勳攝）