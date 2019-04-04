運動雲

> >

中職／幫助打者再突破　統一獅添購數據分析系統

ETtoday運動雲

▲統一獅隊購買數據分析系統。（圖／記者陳立勳攝）
▲統一獅隊購買數據分析系統。（圖／記者陳立勳攝） 

記者陳立勳／高雄報導

統一7-ELEVEn獅隊為了提升打者能力，本季球隊添購「Rapsodo」數據分析系統。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

請繼續往下閱讀...

近年Lamigo桃猿、富邦悍將、中信兄弟陸續在主場安裝數據分析系統，有別富邦與中信購買大聯盟球隊數據分析系統「Trackman」，統一7-ELEVEn獅隊選擇方便攜帶的「Rapsodo」系統，Rapsodo系統與Trackman系統概念類似，使用雷達科技和高速攝影機的追蹤科技工具。

統一打擊教練劉育辰表示，這套系統可以即時錄影，包括觀察選手打擊仰角、轉速、初速等功能，目前美國職棒很多球隊與訓練中心都有使用，由於球隊一整年移動各地比賽，Rapsodo系統方便攜帶使用，而且容易架設，連同購買雲端系統，大約花費20萬台幣，綜合考量之下決定購買Rapsodo系統。

劉育辰表示，希望運用數據分析系統，幫助原本安打型打者提升為中、長程型打者，主要還是看選手接受度，有些選手不用給太多意見就可以打得很好，但蠻適合想要再突破的打者，不過前陣子廠商先出貨給美國職棒球隊，因此上個禮拜才拿到，目前陸續開始替選手建檔，紀錄打擊練習數據。

▲統一獅隊購買數據分析系統。（圖／記者陳立勳攝）
▲統一獅隊購買數據分析系統。（圖／記者陳立勳攝） 

關鍵字： 中華職棒統一7-ELEVEn獅
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／奧斯丁對蔡齊哲　運彩開盤看好統一

ET直播／獅象下午5點搶首位　洋投奧斯丁迎戰蔡齊哲

中職／暫居中信四冠王　林書逸：要打完120場

中職／萊福力加強變化球　伯納：直球更有威脅性

熱門新聞

CBA／捨不得志傑　陸球迷盼CBA增設「林志傑條款」

中職／暫居中信四冠王　林書逸：要打完120場

籃網羅素末節轟18分不敵暴龍　林書豪壓哨三分被沒收低迷得2分

中職／喜歡台灣隊友　萊福力：投到不能投為止

中職二軍／統一江亮緯不滿三振丟棒遭驅逐　兄弟廖乙忠首勝

日職／戰力外後拚上一軍　西武廖任磊初登板飆首K

讀者回應

﻿

最新新聞

1羅力5局失1分　悍將11比1打爆桃猿

2右手仍有瘀青　李振昌盼下周歸隊

3葉家淇狂飆12K　升一軍牛棚待命

4兄弟主場迎戰獅　林智勝扛第4棒

5蔣智賢回一軍　羅力最快11日歸隊

熱門新聞

1陸球迷盼CBA能有「林志傑條款」

2暫居四冠王　林書逸：要打120場

3林書豪壓哨三分被沒收低迷得2分

4喜歡台隊友　萊福力：投到不能投

5統一二軍江亮緯不滿三振丟棒被逐出場

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

告別廣廈全場高呼「林志傑！」　 霸氣野獸也淚崩了

韓國瑜上任首登投手丘！　出席職棒高雄開幕戰

王柏融日職首秀！出場曲、應援曲曝光

04_02 富邦 vs Lamigo 六局下，蛋蛋的哀傷，林宥穎遭觸身反彈球襲擊倒地

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366