中職／索沙扛富邦主場開幕戰　運彩開盤看好勝統一



▲索沙。（圖／記者季相儒攝）

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將本季新莊主場開幕戰5日下午5點碰上統一7-ELEVEn獅隊，富邦派出洋投索沙（Henry Sosa），對上統一本土投手施子謙，統一近期吞下3連敗，對戰富邦則是2連勝，運動彩券開盤富邦讓統一1.5分，大小開8.5分。

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遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率統一7-ELEVEn獅1.90、富邦悍將賠率1.60、讓分賠率開出富邦悍將讓1.5分賠率2.15，統一7-ELEVEn獅受讓1.5分，賠率1.45、大小分開出8.5分，大分賠率1.70，小分賠率1.80、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

索沙本季2場先發，戰績1勝1敗，16局被擊出8支安打，包括2發全壘打，18次三振，1次四壞球，防禦率1.69，WHIP值0.56，今年碰過統一1場，當時先發8局被擊出5支安打，送出10次三振，失掉1分自責分，吞敗。

施子謙本季1場先發遭遇Lamigo桃猿，5.1局被敲7支安打，3三振，1次四壞球，失4分，2分自責分，防禦率3.38，WHIP值1.50，去年面對富邦6場，取得5勝1敗，投了34.2局，對戰防禦率3.63，對戰被打擊率0.308，曾被林益全敲過全壘打。