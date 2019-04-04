中職／「以前怎投就怎投」　王建民盼陳鴻文找回自己

▲陳鴻文。（圖／記者黃克翔攝）



記者王真魚／桃園報導

富邦悍將陳鴻文去年上半季因傷缺席3個月之久，季後加強不足之處，今年春訓至今維持不錯的狀況，投手教練王建民這段期間也特別找了他在2012年至2014年的投球影片，希望他找回當初的自己。

王建民受邀擔任悍將客座投手教練，去年秋訓便加入教練團陣容，觀察到陳鴻文改變許多，包括投球動作以及體態，也特別找出他在過往的投球影片，盼他找回最好的自己。陳鴻文說：「他是一直提醒我『以前怎麼投就怎麼投』，希望我能夠回到以前的樣子，或許是受傷、想要閃躲會痛的地方，而影響到投球姿勢...現在就是盡量找回當初的感覺。」

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走過兄弟釋出風波，陳鴻文去年轉戰悍將，開季定位先發，也有不錯的表現，但進入5月份之後因狀況不理想調往牛棚，接下來手卻出現不適，缺陣3個月之久，球季結束之後，特別至學長郭泓志所開的訓練中心強化不足之處。

回顧去年球季，陳鴻文暴瘦一圈，最瘦來到77公斤，今年總算恢復正常，目前體重落在91公斤左右，他說：「可能一下遇到太多事情，實在是難以應付。」今年能夠與悍將續約，他透露，其實自己沒有去想續約的事，球季結束後只一心專注在訓練上，「去年受傷的時間真的太長了，只想把自己準備好，彌補不足的地方；如果打不好，被解約是正常的，要怎麼調整才是最重要。」

陳鴻文今年開季自牛棚出發，他強調任何位置都會做好本份，「自己什麼位置都很希望能夠嘗試看看，當然教練團給予什麼角色，都會做好該做的事情，從春訓到現在，狀況確實不錯，感覺比去年好很多，希望能夠健康打完整季，不要受傷。」

▲王建民。（圖／記者黃克翔攝）