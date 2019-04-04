運動雲

> >

亞足聯盃／航源外援軍團到齊　南韓歐爸表現亮眼

ETtoday運動雲

▲韓國外援朱易成 。（圖／記者林育正攝）

▲韓國外援朱易成 。（圖／記者林育正攝）

記者林育正／新竹報導

為備戰今年亞足聯盃賽事以及衝擊國內企業甲級聯賽冠軍，連續兩年第三名作收的航源不僅有3名來自海地的外援，今年更罕見補進來自韓國的「歐爸」朱易成，在亞足聯盃首戰對上朝鮮（北韓）冠軍425S.C就有多次攻門表現非常精彩。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

雖然亞足聯盃首戰0比2不敵425，但航源總教練陳永盛表示：「我給予4位外援的表現肯定。」陣中擁有多年美國職業足球經驗的老大哥亞歷山卓(Jean-Marc Alexandre)此役主打主打中後衛，不斷與強悍的425鋒線球員交鋒，目前他也是輔大足球隊教練團成員，「他是最資深的外援，不論是知識、人格還是經驗都很好，會主動領導全隊，大家也都很信任他。」

▲航源外援亞歷山卓 。（圖／記者林育正攝）

▲亞歷山卓 。（圖／記者林育正攝）

而今年海地新援班奇(Benchy Estama)，下半場則是改站到突前前鋒的位置，多次向靠著速度和身體對抗性突圍到前場，獲得起腳射門機會。「425的身體素質很強，原本把他放在防守反擊的位置，但班奇跟他對抗並不會輸他們，所以把他往上推是比較好的。」另外中場也有另一名海地好手約瑟(Peterson Joseph)，在邊路能夠帶來威脅。

▲航源洋將朱易成、班奇 。（圖／記者林育正攝）

▲航源新洋將班奇 。（圖／記者林育正攝）

而在左路的「歐爸」朱易成在邊路破壞力十足，在比賽中曾嘗試一腳吊射差點進球，陳永盛表示可惜進攻支援沒有到位，否則非常有進球機會。朱易成也是國內球隊少見的韓國外援，不過航源對於如何與他搭上線，並沒有透露太多消息。

關鍵字： 亞足聯盃425SC航源FC
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

熱門新聞

中職／暫居中信四冠王　林書逸：要打完120場

中職二軍／統一江亮緯不滿三振丟棒遭驅逐　兄弟廖乙忠首勝

中職／喜歡台灣隊友　萊福力：投到不能投為止

韓國瑜又講錯了　高雄首戰錯講成中職30年開幕戰

中職／無法負荷投球量　陳文杰改回右手傳球

中職／萊福力加強變化球　伯納：直球更有威脅性

讀者回應

﻿

最新新聞

1航源外援軍團到齊歐爸表現亮眼

2北韓最強425無法呼吸自由空氣

36組台將出賽僅廖蘇配挺16強

4北韓425主帥：航源FC比去年更進步

5航源3球不敵北韓冠軍425

熱門新聞

1暫居四冠王　林書逸：要打120場

2統一二軍江亮緯不滿三振丟棒被逐出場

3喜歡台隊友　萊福力：投到不能投

4韓國瑜又講錯　高雄首戰講成中職開幕戰

5無法負荷投球量　陳文杰改回右手

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

告別廣廈全場高呼「林志傑！」　 霸氣野獸也淚崩了

韓國瑜上任首登投手丘！　出席職棒高雄開幕戰

王柏融日職首秀！出場曲、應援曲曝光

04_02 富邦 vs Lamigo 六局下，蛋蛋的哀傷，林宥穎遭觸身反彈球襲擊倒地

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

沖繩季節限定「草莓吃到飽」　40分鐘任你採台幣大約400元

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366