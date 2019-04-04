亞足聯盃／航源外援軍團到齊　南韓歐爸表現亮眼

▲韓國外援朱易成 。（圖／記者林育正攝）



記者林育正／新竹報導

為備戰今年亞足聯盃賽事以及衝擊國內企業甲級聯賽冠軍，連續兩年第三名作收的航源不僅有3名來自海地的外援，今年更罕見補進來自韓國的「歐爸」朱易成，在亞足聯盃首戰對上朝鮮（北韓）冠軍425S.C就有多次攻門表現非常精彩。

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雖然亞足聯盃首戰0比2不敵425，但航源總教練陳永盛表示：「我給予4位外援的表現肯定。」陣中擁有多年美國職業足球經驗的老大哥亞歷山卓(Jean-Marc Alexandre)此役主打主打中後衛，不斷與強悍的425鋒線球員交鋒，目前他也是輔大足球隊教練團成員，「他是最資深的外援，不論是知識、人格還是經驗都很好，會主動領導全隊，大家也都很信任他。」

▲亞歷山卓 。（圖／記者林育正攝）



而今年海地新援班奇(Benchy Estama)，下半場則是改站到突前前鋒的位置，多次向靠著速度和身體對抗性突圍到前場，獲得起腳射門機會。「425的身體素質很強，原本把他放在防守反擊的位置，但班奇跟他對抗並不會輸他們，所以把他往上推是比較好的。」另外中場也有另一名海地好手約瑟(Peterson Joseph)，在邊路能夠帶來威脅。

▲航源新洋將班奇 。（圖／記者林育正攝）



而在左路的「歐爸」朱易成在邊路破壞力十足，在比賽中曾嘗試一腳吊射差點進球，陳永盛表示可惜進攻支援沒有到位，否則非常有進球機會。朱易成也是國內球隊少見的韓國外援，不過航源對於如何與他搭上線，並沒有透露太多消息。