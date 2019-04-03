不斷更新／王勝偉陽春砲炸裂　3局結束兄弟1：0統一

▲王勝偉2下敲出陽春砲。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／綜合報導

中信兄弟3日交手統一獅，兄弟推出洋投萊福力先發，統一則派出本土左投江辰晏應戰。江辰晏前一次先發表現精彩拿下本季首勝，上賽季對戰兄弟有著壓倒性優勢，拿下3勝外對戰防禦率還只有1.69，這也給吞下2連敗的兄弟一大挑戰。2下王勝偉敲出一發陽春砲，3局結束兄弟1：0統一。

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1局上，統一進攻，陳傑憲二壘反彈遭刺殺，楊家維遭到三振，潘武雄遭到三振。

1局下，兄弟進攻，王威晨二壘滾地遭刺殺，陳江和二壘滾地遭刺殺，林智勝二壘平飛球遭接殺。

2局上，統一進攻，蘇智傑游擊方向小飛球遭接殺，郭阜林游擊滾地遭刺殺，陳鏞基選到四壞保送，鄭鎧文三壘滾地遭刺殺。

2局下，兄弟進攻，詹子賢遭到三振，彭政閔遭到三振，王勝偉左外野陽春砲，林書逸右外野一壘安打，林書逸成功盜上二壘，黃鈞聲遭到三振。

3局上，統一進攻，林祐樂遭到三振，羅國龍不死三振站上一壘，陳傑憲游擊滾地遭策動雙殺。

3局下，兄弟進攻，陳子豪三壘平飛球遭接殺，王威晨中外野飛球遭接殺，陳江和三壘強襲二壘安打，林智勝選到四壞保送，詹子賢三壘滾地遭刺殺。

江辰晏前一次先發，主投6局無失分收下本季首勝。上賽季面對兄弟6次，3勝0敗，對戰防禦率只有1.69。

萊福力上週交手桃猿，主投5.2局無責失，以勝利投手之姿退場，不過隊友沒能幫他守住勝投。上賽季交手6度交手統一，2勝3敗，對戰防禦率4.05。

統一獅先發打線如下，一棒二壘手陳傑憲、二棒游擊手楊家維、三棒指定打擊潘武雄、四棒左外野手蘇智傑、五棒三壘手郭阜林、六棒一壘手陳鏞基、七棒右外野手鄭鎧文、八棒捕手林祐樂、九棒中外野手羅國龍。

中信兄弟先發打線如下，一棒三壘手王威晨、二棒二壘手陳江和、三棒一壘手林智勝、四棒右外野手詹子賢、五棒指定打擊彭政閔、六棒游擊手王勝偉、七棒中外野手林書逸、八棒捕手黃鈞聲、九棒左外野手陳子豪。