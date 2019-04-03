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中職二軍／統一江亮緯不滿三振丟棒遭驅逐　兄弟廖乙忠首勝

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記者歐建智／綜合報導

中信兄弟二軍與統一獅二軍3日交手，中信兄弟靠著2局上統一獅先發投手陳育軒控球不穩攻下5分大局，3局上利用陳文杰3分砲再取得5分，先發投手廖乙忠5局無失分，拿下本季二軍首勝。統一獅江亮緯因不滿主審三振判決，口出不雅的話，遭到驅逐出場。

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兄弟二軍全場打出9支安打，1局上先拿1分，2局上保送、安打加犧牲短打占二、三壘，利用外野飛球回來得分，保送、觸身球成滿壘，陳文杰游擊滾地球造成林靖凱失誤，一口氣拿3分，蘇緯達再安打再得1分。

▲2019雙獅賽江亮緯。（圖／統一球團提供）

▲統一獅江亮緯。（圖／統一球團提供）

3局上兄弟二軍潘志芳二壘安打，一出局陳子鴻游擊內野安打加失誤，再取1分且占二壘，二出局後岳東華二壘滾地造成黃恩賜失誤，又拿1分，黃稚峰安打之後陳文杰3分砲。

統一獅先發一棒左外野手江亮緯，5局下無人出局二壘有人，因一顆內角低球，主審羅鈞鴻判決好球遭到三振，憤而在打擊區怒丟球棒，並罵出「F」開頭字眼，遭到主審驅逐出場。

▲中信兄弟投手廖乙忠。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟投手廖乙忠。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟二軍投手廖乙忠先發5局被5支安打、7次三振、1次保送，無失分奪得在中職二軍生涯首勝。統一獅二軍先發投手陳育軒4局被7支打、包括1支3分全壘打，有2次保送，失11分只有2分責失。

統一獅二軍發生5次失誤，游擊手林靖凱有2次、二壘手黃恩賜有3次。全場打出8支安打，桃雨翔在9局下代打，從陳柏豪手中轟出2分砲。

關鍵字： 中華職棒二軍廖乙忠江亮緯陳文杰
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