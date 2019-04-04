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CBA／捨不得志傑　陸球迷盼CBA增設「林志傑條款」

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▲林志傑淚崩向球迷告別。（圖／CFP）

▲廣廈台將林志傑（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

CBA台將林志傑今年與效力的廣廈合約將到期，廣廈2日於季後賽遭新疆淘汰本季確定結束，受中國球迷封為「廣廈隊魂」的林志傑雖還沒決定退休，但礙於CBA台港澳球員新制規定，林志傑下季幾乎確定不再留廣廈，中國球迷也因此希望CBA能增設「林志傑條款」讓他可留在廣廈繼續效力。

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根據浙江當地《青年時報》報導，中國球迷相當希望CBA能增設「林志傑條款」，讓效力廣廈10年的36歲老將林志傑能繼續效力廣廈。更有中國球迷認為，CBA若要增林志傑條款相當有可能，甚至建議就讓CBA允許廣廈明年球季維持在2名台港澳球員名額限制即可。

▲▼劉錚、林志傑（圖／CFP）

▲廣廈陣中2台將劉錚（左）、林志傑（右）明年球季恐無法再度搭配（圖／CFP）

廣廈自2016年因劉錚加盟，於該年陣中就有劉錚與林志傑2名台灣球員，2年後廣廈於2018年打出例行賽最佳戰績，最後在總冠軍賽敗給遼寧拿下亞軍，但廣廈該年也寫下自2005年創隊後12年隊史最佳戰績。

今年開季，CBA公布各球隊僅能註冊1名台港澳球員規定，陣中擁有劉錚與林志傑2位台將的廣廈瞬間成違規球隊，儘管當時規定後備註「球隊與台港澳球員仍有合約者除外」，也因此讓林志傑再戰一年，但根據陸媒報導，許多圈內人認為是針對當時廣廈陣中擁有劉錚與林志傑而戰力過強所設的「保護措施」。

▲林志傑仍想繼續打球。（圖／CFP）

▲林志傑效力廣廈長達10年（圖／CFP）

林志傑2日針對新規定表示，「聯盟有自己的規定，若可以讓環境變好，身為球員必須認同，總會有些犧牲。」林志傑話語中語帶失落，儘管他還沒做出退休決定，但他在同日曾表達自己仍有繼續打球的想法。

3日廣廈對外透露，有意提供林志傑助理教練職位，希望他能繼續在廣廈發揮老將精神與帶領年輕球員。在陸媒報導希望CBA增設「林志傑條款」後，也引起球迷熱議，認為CBA相當有可能同意增設，也有球迷認為明年再改回2名港澳球員即可，但也有球迷認為此會壓縮中國本土球員發揮空間。

關鍵字： CBA廣廈林志傑劉錚旅外台將
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