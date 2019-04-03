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雖是東奧主辦　日本男籃通過FIBA審核確定進奧運

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▲▼日本男籃獲奧運資格（圖／取自FIBA）

▲日本男籃確定獲2020奧運籃球項目晉級資格（圖／取自FIBA）

記者陳瑞浩／綜合報導

日本將於2020年舉辦奧運，身為主辦國，日本男籃原本就有直接晉級奧運資格，但前提是須經國際籃總（FIBA）審核，國際籃總宣布，日本男籃因發展能力有助推廣籃球，確定通過國際籃總審核晉級2020東京奧運，這也是自1976年加拿大蒙特婁奧運後，日本男籃44年後再登奧運殿堂。

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日本於2013年獲得2020奧運舉辦權，主辦國本就有直接晉級資格，但日本男籃仍於近年致力進行「20年日本籃球中長期強化計畫」，透過基層培訓與選訓歸化球員整合，自2015年亞錦男籃就獲第5，2017亞洲盃獲第9，2018至2019的世界盃籃球資格賽更拉出8連勝以分組第2晉級世界盃32強。 

▲▼八村壘,渡邊雄太。（圖／CFP）

▲日本男籃主力八村壘（23）、渡邊雄太（12）（圖／CFP）

《日本時報》報導，奧運主辦國不保證有各項目的參賽資格，該項目隊伍仍須透過審查後才有參賽資格，而根據《朝日新聞》1日報導，國際籃總經審查，考量日本整體體育發展與推廣籃球狀況良好，且日本當地球迷熱情投入，國際籃總確定通過日本男籃審查，日本男籃也確定晉級2020東京奧運籃球項目。

日本男籃確定晉級奧運後，也是自1976年加拿大蒙特婁奧運後，日本男籃睽違44年後再度進軍競技最高殿堂奧運，日本於該年擊敗埃及以第11名作收。

關鍵字： FIBA日本東京奧運2020東京奧運
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