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中職／中信兄弟找了義大利洋砲　程序進行中來台未定

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記者歐建智／台北報導

中信兄弟新洋砲應該就是義大利籍李迪(Alex Liddi），球團表示，已找到新洋砲，但程序還在進行中，何時來台還無法確定。

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洋砲艾銳克3月26日對於總教練伯納下達犧牲短打戰術不滿，賽後與伯納吵架，隔天被中信兄弟球團解約，來台只打2場例行賽。艾銳克回到美國之後，馬上與海盜隊簽下小聯盟合約。

▲義大利籍洋砲Alex Liddi。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利籍洋砲Alex Liddi。（圖／達志影像／美聯社）

中信兄弟隨即從口袋人選中挑戰適合的洋砲，傳出效力墨西哥聯盟的洋砲李迪，今年不會重返球隊，而是要來台灣打球，而且是要加盟中信兄弟。

李迪是義大利出生的球員，2006年加盟美國職棒水手隊，2011年9月升上大聯盟，是第一位在義大利土生土長的大聯盟球員，一直待在2013年離隊，2011年到2013年都上過大聯盟，大聯盟出賽61場，有36支安打、6支全壘打、16打點、打擊率2成08。

他在之後待過金鶯、白襪、道奇和皇家，2015年之後開始去墨西哥打球，2018年曾效力美職皇家，今年本要加盟墨西哥聯盟Leones de Yucatán，但與中信兄弟簽約之後，球季開打前就離隊。

李迪在2006年洲際盃及2007年世界盃曾經來台，也是009年、2013年、2017年經典賽義大利隊球員。而李迪與中信兄弟總教練伯納2006年到2008年同在水手小聯盟。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟
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