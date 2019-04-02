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耶里奇挑戰開季連5戰全壘打失敗　無緣成為史上第一人

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▲釀酒人耶里奇（Christian Yelich）。（圖／達志影像／美聯社）

▲耶里奇開季連4戰敲出全壘打，成為史上第6人。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

釀酒人新科國聯MVP耶里奇（Christian Yelich）開季連4戰開轟，成為大聯盟史上第6人。台北時間2日耶里奇挑戰連5戰開轟史詩紀錄，可惜未能成為史上第一人，此戰5打數僅有1支安打，吞下1次三振，最終釀酒人4比3險勝紅人。

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耶里奇賽前表示：「我只想擊出好球，幫助隊友贏得勝利，每年都是新的一年，你不會特別想要去追求數據，還是什麼紀錄，你就只要專注當下，做好每天都應該做的工作。」

此戰首局上耶里奇積極出棒，面對一記偏高的二縫線速球揮空三振，第二打席與投手羅亞克纏鬥8顆球，擊成右外野平飛球出局，第三打席敲出滾地球出局，第四打席一壘滾地出局，最後9局上第五打席他未能轟出全壘打，最後以二壘安打作收。

耶里奇5打數敲出1支安打，開季5場比賽都有擊出安打，目前17打數一共擊出7支安打，包括2支二壘安打、4支全壘打，擊出8分打點，打擊三圍.412/.565/1.235，目前在國聯打擊榜暫居全壘打和打點雙冠王。

耶里奇是自1971年巨人梅斯（Willie Mays）、1998年紅雀馬怪爾（Mark McGwire）、2011年遊騎兵克魯茲（Nelson Cruz）、2013年金鶯戴維斯（Chris Davis）、2016年洛磯史托瑞（Trevor Story）後，大聯盟史上第6位開季連4場都開轟的球員，可惜最終無法完成連5場開轟的歷史紀錄。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 釀酒人耶里奇
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