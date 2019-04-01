混合式名將藤森太将藥檢沒過　日本泳壇歷史第2起禁藥醜聞

▲藤森太将（Hiromasa Fujimori）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

日本在2018年雅加達亞運奪回亞洲游泳第一之後風波不斷，日前日本泳協公佈，曾經在2016年里約奧運游出200公尺混合式第4名的藤森太将藥檢呈現陽性反應，2日的日本選手權水泳競技大會資格遭到取消。這是日本泳壇歷史第2起禁藥醜聞，兩次事件相隔不到1年

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現年27歲的藤森太将，去年12月中國杭州舉行的世界短水道錦標賽，AB瓶藥檢呈現陽性反應，日本泳協在3月底公佈結果，違反成份為甲基麻黃素興奮劑，不僅4月2日舉行的日本選手權水泳競技大會，今年夏天世運會選拔資格遭到取消，還面臨4年的禁賽處分。

藤森透過日本游泳聯會發表聲明，堅稱自己是清白的，「作為一名運動員，我有著很強的自尊心，平時也特別注意飲食，不涉及違禁藥物。所以這次的結果令我非常震驚，是一個很大的打擊。」

藤森為2014年仁川亞運200公尺混合式銀牌得主，2016年里約奧運200公尺混合式第4名作收，2018年杭州世界短水道則是拿下100公尺、200公尺混合式銅牌。去年亞運前夕，日本「仰泳天王」古賀淳也才被驗出使用禁藥，國際仲裁法庭也不接受他「誤食」的說詞，成為日本泳壇歷史首位觸犯禁藥的選手，不到1年藤森太将成為歷史第2位。而古賀正準備向國際法庭仲裁提出上訴。

▲古賀淳也（Junya Koga）。（圖／達志影像／美聯社）

年僅18歲的「天才少女」池江璃花子狂攬6金刷新亞運女運動員奪牌紀錄，幫助日本在游泳項目拿下19今、20銀、13銅，擊敗中國奪回自2002年失去的亞洲第一地位。不過池江在今年2月傳出罹患白血病暫停一切訓練，2016年里約奧運拿下1金、1銀的混合式天王萩野公介近期狀況極差，恐怕趕不上2020東京奧運，日本泳壇陷入低氣壓，如今又有藤森太将禁藥風波打擊整體士氣。